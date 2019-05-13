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Kundaklanan hastane ile ilgili başhekim ve doktor konuştu: Büyük bir facia önlendi
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanede görevli doktorun odasının kundaklanmasına ilişkin,"Bu üzücü hadise sağlıkta şiddetin son noktası. İlk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü gördüm. Bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değil." dedi.
Kundaklanan hastane ile ilgili başhekim ve doktor konuştu: Büyük bir facia önlendi

Odası kundaklanan doktor Prof. Dr. Çağatay Önal

13 Mayıs 2019 - AA
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Prof. Dr. Ali Beytur, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odasının cuma günü bir hasta yakını tarafından kundaklandığını hatırlattı.

Öğretim üyelerinin bulunduğu koridorda çıkan yangının, alarm sisteminin devreye girmesi sonucu, hastane personeli ve Malatya itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğünü aktaran Beytur, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını kaydetti. 

Dumandan etkilenmelere karşı, doğumhane, radyasyon onkolojisi ile çocuk yoğun bakım servisindeki hastaların hastane içerisinde başka birimlere sevk edildiğini ifade eden Beytur, " Bu üzücü hadise sağlıkta şiddetin son noktası. İlk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü gördüm. Bu, insanlıkla bağdaşacak bir eylem değil." diye konuştu.

 "Büyük bir facia önlendi"

Beytur, yangına hemen müdahale edilmesinin büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Hastanede bin civarında hasta yakını yatıyordu. Hasta yakınları ve nöbetçi personeller de vardı. Yangının kısa sürede söndürülmesi büyük bir faciayı da önledi. Olayın ardından hastanede sağlık hizmetinin verilmesinde herhangi bir aksama yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

 

 

Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal da kentte 21 yıldır görev yaptığını ve yaşanan bu olayın infiale neden olduğunu söyledi.

Yaşananlar nedeniyle kentin ve hastanenin isminin karalanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini dile getiren Önal, "Malatya vatansever insanların olduğu bir kent. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı, kendisine sağlıkta şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlıkta şiddet yasasının ivedilikle çıkarılması için yardım istedim. Bakan Koca, yasanın adalet komisyonunda olduğunu bize söyledi. Ciddi bir olay yaşadık, biz sağlam durabilmeliyiz ki bu sıkıntıları bertaraf edelim." ifadelerini kullandı.

 "Serzenişte bulunmuşlar"

Bahse konu hastanın trafik kazasında yaralandığını ve hala hastanede tedavi gördüğünü belirten Önal, şunları kaydetti:

"Hastaya gerekli ameliyatı yaptık. Daha sonra bir müddet hastanede kaldıktan sonra tekrar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine palyatif yoğun bakım ünitesine gönderdik. Orada bir müddet tedavi edildikten sonra evde bakım kaydıyla taburcu edilmiş. Daha sonra tabii hastanın bakımında güçlük var, aile de bundan zorluk duyuyor. Rektör ve başhekim hocamıza iletmişler, bana da iletildi. Ben de bu hastayı ocak ayından bu yana kendi yoğun bakımıma aldım. Hasta geldiğine göre çok daha iyi ama tabii ki çok büyük bir hasarı var. Bunu ailesine de anlattım, bilgi verdik. Ben hastaya çok bilgi verir, iletişimde bulunurum. 'Bizim hastamızda problem var, sıkıntımız var' diye serzenişte bulunmuşlar. Ben hastayı yatırdım ve gerekli müdahaleyi yaptım. Bu olayın faili olan kişiyi, hasta bilgisi verirken iki defa gördüğümü hatırlıyorum. Hastayla ilgili herhangi bir tehdit almadım."

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan da sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, fedakarca çalışan sağlık personeline sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hastane yönetimi yangında hasar gören odaları inceledi.

Öte yandan, doktorun odasını kundaklayan Uğur K'nin olaydan önce hastane koridorlarındaki görüntüsü güvelik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, zanlının kameralara görünmemek için duvar kenarlarından yürüdüğü görülüyor.
 

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14
1) Hekim (Dr)
13.05.2019 16:37:41
Olay sicak tutulmazsa tutuksuz yargilanir. Farketmez sonunda kravat takip hakime ayaga kalkarsa dogru durust ceza almaz medyaya yansimazsa
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