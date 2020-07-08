Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı öncesinde birçok vatandaş sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca konu hakkında da açıklamalarda bulundu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.