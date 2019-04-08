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Küresel araştırma: İnternet bağımlılığında Türkiye 15. ülke
Dünyada internet kullanımının artmasıyla beraber internete bağımlı nüfus da her geçen gün artıyor. İnternete en bağımlı 15 ülke belli olurken, liderliği ABD göğüsledi. Türkiye ise ilk 15 ülke içerisinde yer almadı
Küresel araştırma: İnternet bağımlılığında Türkiye 15. ülke
08 Nisan 2019 - AA
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Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, dünyadaki internet bağımlılığı üzerine gerçekleştirilen araştırmayı inceledi. Ajans Press'in, WalueWalk verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın internete en bağımlı ülkesinin ABD olduğu görüldü.

ABD'yi takip eden ülkeler ise sırasıyla; Brezilya, Makao, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hong Kong, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve Güney Kore takip etti. Listede yer alan diğer ülkeler ise Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Japonya ve Danimarka oldu. Türkiye bu listede yer almazken, TÜİK'in en son yayımladığı raporda ise Türkiye'deki bireylerin yüzde 72,9'unun internet kullanıcısı olduğu saptandı. Türkiye bu oranla internete bağımlı ülke olarak nitelendiriliyor.

Araştırmada dikkat çekici sonuç: Ekran önünde geçirilen süre gençlerin psikolojisini fazla etkilemiyor 

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, internet başlığı altında, 2018 yılında 196 bin 116 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. 2019 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise, internetin 42 bin 151 haber yansıması ile konuşulduğu görüldü. İnternet ile ilgili medyaya yansıyan haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, internetin en çok sosyal medya mecraları ve yılbaşında kalkan adil kullanım kotası haberleri ile konuşulduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

internet bagimliligi tuik

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.04.2019 08:39:59
Kişisel gelire oranla internet ücretlerinin zirvede olması nedeniyle ilk sıralara girememişizdir diye düşünüyorum.
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