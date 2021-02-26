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Küresel doğurganlık krizi kapıda: 2045 yılında sperm sayısı sıfıra inecek
Dünyaca ünlü Epidemiyolog Dr. Shanna Swan, bilimsel çalışmalarına dayandırdığı yeni kitabında; gelişmiş ülkelerdeki sperm sayısının giderek düştüğünü ve bu durumun ‘insanların hayatta kalmasını tehdit ettiğini' açıkladı.Swan, yaptığı tahminde sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti.
Küresel doğurganlık krizi kapıda: 2045 yılında sperm sayısı sıfıra inecek
26 Şubat 2021 16:16 - DHA
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ABD’deki New York kentinde Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesinde çevre ve üreme epidemiyolojisi uzmanı olan Dr. Shanna Swan, düşük sperm sayıların ve cinsel gelişimdeki değişikliklerin insan neslini tehlikeye atabileceğini açıkladı.

Dr. Swan, “Count Down (Geriye Sayım)” adlı kitabında insanlığın doğurganlık kriziyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Swan, yaklaşan doğurganlık krizinin iklim kriziyle karşılaştırılabilir küresel bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

2045’TE SPERM SAYISI ‘SIFIR’ OLACAK

2017'de ortak yazarı olduğu bir araştırmanın ardından araştırmaya dayanarak hazırladığı kitabında, batıdaki sperm sayısının 1973-2011 yılları arasında yüzde 59 oranında düştüğünü belirten Dr. Swan şu ifadeleri kullandı:

"Üreme olaylarının mevcut durumu, insan sağkalımını tehdit etmeden daha uzun süre devam edemez."

Swan, mevcut tahminleri takiben medyan sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti. 

DÜŞÜK DOĞUMLARIN SEBEBİ KİMYASALLAR

Count Down kitabının yazarı Swan ve yardımcı yazarı Stacey Colino; insanların çok fazla kimyasallara maruz kaldığını ve bu durumun doğurganlığı tehdit ederek insanların nesli tükenmekte olan bir tür haline gelebileceğini öne sürdü. Kitapta, 1964 ile 2018 arasında küresel doğurganlık oranı kadın başına 5,06 doğumdan 2,4'e düştüğü ifade edilirken dünya ülkelerinin yaklaşık yarısının doğurganlık oranları, nüfus yenileme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

abd cevre ve ureme epidemiyolojisi sperm dogurganlik krizi

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