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Kurulduğundan beri ilk kez başvuran olmadı! 'Yakında tedavi edecek doktor kalmayacak'
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakında 'çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı' bulunamayacağını ifade etti. Ceyhan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı eğitimine başvuru yapılmadığını,  kurulduğundan beri ilk kez açılan kadroya başvuran olmadığını ifade etti.
Kurulduğundan beri ilk kez başvuran olmadı! 'Yakında tedavi edecek doktor kalmayacak'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

07 Şubat 2022 10:09 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Böyle giderse yakında salgınlarda çocuklara bakacak kaliteli ‘çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı’ bulamayacağız” ifadelerini kullanan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı eğitimine başvuru yapılmadığını, kurulduğundan beri ilk kez açtıkları 2 kişilik kadroya başvuran olmadığını ifade etti.

'Neden hekimler üniversitelerin çocuk enfeksiyon bölümlerine girmiyor?' sorusuna cevap veren  Prof. Dr. Ceyhan, "Salgında yükün büyük kısmı onların sırtına biniyor. Bunun karşılığını alamıyorlar. En büyük hastalık riskini onlar taşıyor ve bunun karşılığında yoksulluk sınırında para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Para kazanabilecekleri branşlara yöneliyorlar"

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı branşında yaşanan problemleri şu sözlerle ifade ettİ:

"Uzman olduklarında, bizden öğrendiklerini yapıyorlar, yani enfeksiyon hastasına para karşılığı bakmıyorlar. Sadece hasta bireyi değil, toplumu o hastalıktan kurtarmaya çalışıyorlar, para kazanmayı düşünemiyorlar bile. O yüzden para kazanabilecekleri branşlara yöneliyorlar.  İdealist olup çocuk enfeksiyon yan dalı eğitimi almak isteyenlere ise devlet eşit ücret vermiyor.

Önlerindeki 3 seçenek üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri, vakıf üniversiteleri. En yüksek ücreti özel vakıf üniversitelerinde, sonra devlete bağlı hastanelerde, en düşük ücreti ise devletin üniversite hastanelerinde alıyorlar.

En ağır eğitim şartları ise tersine üniversite hastanelerinde. Çünkü öğrenci eğitimi ve fazla eğitim yükü gibi birçok ekstra yük yükleniyorlar. Nöbetler ve bitmeyen eğitim programları da cabası.

YÖK’e bağlı bu üniversiteler de, Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni kurulan üniversiteler gibi devlet kurumları ama çalışanları daha düşük ücret alıyor. - diğer kurumlarda da çok başarılı akademisyenler var.

"Yakında doktor bulamayacağız"

"Hepsi öğrencimiz, yani üniversitelerden yetiştiler. Bu farklılık giderilmezse, yakında ateşli çocuklara bakacak doktor, onları yetiştirecek hoca bulamayacağız. Tıp eğitimi yüzde 50 hasta hizmetiyle veriliyorsa, yüzde 50 de klinik dışı dallarca veriliyor.

Çocuk enfeksiyon problemlerine bireysel değil, toplumsal bakmayı sağlayacak eğitimi köklü üniversitelerin dışında vermek kanımca mümkün değil."

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan cocuk hastaliklari enfeksiyon hastaliklari yan dal

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People
42
1) Uzmandr. (Dr)
07.02.2022 16:27:10
BUGÜN HEKİMLİĞİN GELDİĞİ YER ; NE YAPİYORSUNUZ Kİ??YEMİNİNİZ NERDE??BENİM VERGİMLE MAAŞ ALİYORSUNUZ??VB VB ..DR UN MAASİ HERKESİN GÖZUNDE , ZAM FİLAN HERKESİN AĞZİNDA SAKİZ GİBİ...YARDİMCİ SAĞLİK PERSONELİ , SANKİ HEKİM DE , HEKİM KADAR MADDİYAT İSTİYOR.....ARKADASLAR , ULKE İCİNDE KALMİS HEKİMLER İCİN DİYORUM , HEKİMLİĞİ BU KADAR EZDİRMEMEK LAZİM..YOLDA YUZUNE BAKMAYACAGİN KİSİLER , HEKİMLİK HAKKİNDA YORUM YAPİYOR...
People
27
2) necati çalışkan (doktor)
07.02.2022 14:21:00
İstanbulda 230 bin nufuslu bir ilçe hastanesi nde çalışıyorum son 3-4 ay içinde 2 cildiye uzmanı, kardiyoloji,psikiyatri uzmanları istifa etti,diğer bölümlerinde çoğunda tek hekim var,zaten hali hazırda muayene olmak için doktor bulunamıyor,özel hastaneler hariç 300 tl fark verince rahatlıkla muayene olunabiliyor,yetkililerin bir an önce önlem alması ,gündeme alıp çözmesi gerekmektedir,daha fazla bu soruna kör sağır kalınmamalı
People
19
3) hasan (dr)
07.02.2022 13:36:00
Bu sorunun çözümü gayet basit. Çocuk hastalıkları uzmanlarını dr. öğretim üyesi kadrosuna atayıp yan dalda uzmanlık eğitimi alması sağlanabilir. Benzer şekilde yıllar önce YYÜ birçok yardımcı doçent alarak yan dal ihtisaslarına göndermişti. O sayede eksiklik tamamlanmıştı. Hacette, periferik üniversiteler ile anlaşma yaparak onların kadrolarına alacağı dr. öğretim üyelerini eğitebilir. Ama, amaç asistan gibi ağır şartlarda çalıştırıp kullanıp daha sonrada göndermek ise o başka. Bizim nesil o tip uygulamaları yuttu ama yeni nesil yutmuyor. Zannedersem bizim nesil gibi günaşırı hatta üst üste günlerce nöbet tutan asistan bulmak artık imkansız. Büyüklerimizde sadece medyaya değil sahaya da çıkarak fedakarlık yapacak, başka çözüm yok.
People
40
4) Derya (Uzman doktor)
07.02.2022 12:31:09
Yandal maaşlarından haberiniz var mı acaba? 24 saat 30 gün icap , bitmek bilmeyen hoca mobingi , hasta yoğunluğu.. kölelik gibi bir yaşam. Üstelik ne şartlarda yandal sınavı kazanılıyor. Acaba ilk defa kimse gelmedi yerine ; keşke şartları iyileştirmek için sevgili hocalarımız adım atsa. Halkımıza devamlı doktor bulamayacaksınız demek yerine , sizin yanınıza yandal yapmaya gelmiş meslektaşlarınıza daha insanca davranılsa , eminim o kadrolar boş kalmaz.
People
36
5) küçükdoktor (dr)
07.02.2022 12:09:58
Aynı rotada gidersek bunlar daha iyi günler görünüyor. Sağlıkta dönüşümde hastayı merkeze koyan politikaların doğal sonucu. Hekimi hiçe saymak, değersizleştirmek , hakkını vermemek..
Pasif müşteri yerine konan hasta için bugün beş yıldızlı otel kalitesinde hastanede hizmet versen ne olur , en gelişmiş teknolojiyle hizmet versen ne olur, doktoru kapıkulu yerine koyup hasta ve yakınına yem etsen ne olur. Sadece hastaya şirin görünerek sadece hastanın gönlünü yaparak daha ne kadar yol alabilirsin Gün gelecek bu sistem eninde sonunda tıkanacak .Doktor sistemin kalbidir bunu değiştiremezsiniz bu bütün dünyada böyle , son karar doktorundur emek doktorundur tecrübe doktorundur sanat doktorundur.
Çok şükür öğretmenlerle aynı ek göstergeye de sahip olduk .Her ne kadar öğretmenler kadar bile değeri olmasa da görmemezlikten gelmeye devam edilse de eninde sonunda doktorların gönlünü almaya mecbursunuz.
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