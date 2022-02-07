Kurulduğundan beri ilk kez başvuran olmadı! 'Yakında tedavi edecek doktor kalmayacak'

MEDİMAGAZİN - Böyle giderse yakında salgınlarda çocuklara bakacak kaliteli ‘çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı’ bulamayacağız” ifadelerini kullanan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı eğitimine başvuru yapılmadığını, kurulduğundan beri ilk kez açtıkları 2 kişilik kadroya başvuran olmadığını ifade etti.

'Neden hekimler üniversitelerin çocuk enfeksiyon bölümlerine girmiyor?' sorusuna cevap veren Prof. Dr. Ceyhan, "Salgında yükün büyük kısmı onların sırtına biniyor. Bunun karşılığını alamıyorlar. En büyük hastalık riskini onlar taşıyor ve bunun karşılığında yoksulluk sınırında para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Para kazanabilecekleri branşlara yöneliyorlar"

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ‘enfeksiyon’ yan dalı branşında yaşanan problemleri şu sözlerle ifade ettİ:

"Uzman olduklarında, bizden öğrendiklerini yapıyorlar, yani enfeksiyon hastasına para karşılığı bakmıyorlar. Sadece hasta bireyi değil, toplumu o hastalıktan kurtarmaya çalışıyorlar, para kazanmayı düşünemiyorlar bile. O yüzden para kazanabilecekleri branşlara yöneliyorlar. İdealist olup çocuk enfeksiyon yan dalı eğitimi almak isteyenlere ise devlet eşit ücret vermiyor.

Önlerindeki 3 seçenek üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri, vakıf üniversiteleri. En yüksek ücreti özel vakıf üniversitelerinde, sonra devlete bağlı hastanelerde, en düşük ücreti ise devletin üniversite hastanelerinde alıyorlar.

En ağır eğitim şartları ise tersine üniversite hastanelerinde. Çünkü öğrenci eğitimi ve fazla eğitim yükü gibi birçok ekstra yük yükleniyorlar. Nöbetler ve bitmeyen eğitim programları da cabası.

YÖK’e bağlı bu üniversiteler de, Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni kurulan üniversiteler gibi devlet kurumları ama çalışanları daha düşük ücret alıyor. - diğer kurumlarda da çok başarılı akademisyenler var.

"Yakında doktor bulamayacağız"

"Hepsi öğrencimiz, yani üniversitelerden yetiştiler. Bu farklılık giderilmezse, yakında ateşli çocuklara bakacak doktor, onları yetiştirecek hoca bulamayacağız. Tıp eğitimi yüzde 50 hasta hizmetiyle veriliyorsa, yüzde 50 de klinik dışı dallarca veriliyor.

Çocuk enfeksiyon problemlerine bireysel değil, toplumsal bakmayı sağlayacak eğitimi köklü üniversitelerin dışında vermek kanımca mümkün değil."