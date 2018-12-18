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Kusmak için diş fırçası kullanan kadın fırçayı yuttu...2 gün sonra taburcu edildi
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan H.İ.F. (27), yediği yemeğin ardından rahatsızlanınca kusmak amacıyla boğazına 15 santimetre uzunluğundaki diş fırçasını soktu. Genç kadının bir anlık refleksle yuttuğu fırça midesinden hastanede çıkarıldı.
Kusmak için diş fırçası kullanan kadın fırçayı yuttu...2 gün sonra taburcu edildi
18 Aralık 2018 - DHA
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Geçen cumartesi günü yaşanan olayda özel sektörde satış danışmanı olan H.İ.F., akşam eşiyle mangal yapıp yediği yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatlamak amacıyla kusmak için lavaboya giden H.İ.F., diş fırçasını boğazına sokarak kusmaya çalıştı. Bir anlık refleksle fırça, H.İ.F.'nin boğazından girip midesine kadar gitti. Kocasına bir şey söylemeyen kadın, ertesi gün rahatsızlanınca durumu eşiyle paylaştı. Eşi tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen H.İ.F, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özşeker tarafından tedaviye alındı. Özşeker, "Kendisini kusturmak amacıyla diş fırçasını kullanmış. Kazayla diş fırçasını yutmuş. Cumartesi günü diş fırçasını yutmasına rağmen bir gün sonra hastaneye müracaat etmiş. Üzerinden 15-16 saat geçmiş. Yaklaşık 15 santimetrelik olan bu cismin 3'te 2'lik kısmı mideyi geçmiş durumdaydı. Cerrahi müdahale gerektirecek bir bölgeye kadar uzanmıştı. 12 parmak bağırsağındaydı. Anestezi ekibi ve nöbetçi hemşire arkadaşımızla birlikte hastamızın endoskopi işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Diş fırçasını çıkartırken herhangi bir organ zarar görmedi. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Hastaneden 2 günde taburcu olan H.İ.F de yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını belirterek, "Kusmak için lavobaya gittim. Diş fırçası kullanarak öğürerek kusmaya çalıştığım sırada fırçayı yuttum. Olayın şoku ile kimseye bir şey söylemedim. Ertesi gün midemde ağrı olunca hastaneye gittim. Acil olarak Muğla'ya sevk edildim. Operasyonumu gerçekleştiren doktoruma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

bodrum devlet hastanesi dis fircasi mugla

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