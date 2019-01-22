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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık atılımı: 100'den fazla beyin tümörü ameliyatı başarı ile yapıldı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, her geçen gün artan öğretim üyesi kadrosu ile kentteki sağlık hizmetlerine üniversite olarak daha çok katkı verildiğini, dünyadaki en son bilimsel yeniliklerin de halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık atılımı: 100'den fazla beyin tümörü ameliyatı başarı ile yapıldı
22 Ocak 2019 - AA
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KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Hasan Emre Aydın ve Dr. İsmail Kaya'yı ziyaret ederek tebriklerini ileten Kavuncu, burada yaptığı açıklamada, hastanede 100'den fazla beyin tümörü vakasının başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini aktardı.

Kütahya'da yaşayan vatandaşların artık tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmadığını belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak sağlık hizmetleri, bilimsel yenilikler ve teknolojik alanda hizmet çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. Eskiden Kütahya'mız da bir ultrason, bir MRI tetkiki için hatta bir tirod kan testi için il dışına gidilirken şu anda ileri teknoloji ile beyin tümörü ameliyatları yapılır duruma gelindi. Şu anda imkansızlık ve yetersizlik nedeniyle il dışına olan sevkler oldukça azaldı. Ancak amacımız çok uç bazı konular dışında bu sevkleri sıfıra indirmek."

Kavuncu, önümüzdeki aylarda kentteki sağlık hizmetlerinde nitelik ve kapasite artışının da sağlanacağını anlattı.

"Ameliyatlarda nöronavigasyon cihazı kullanılmaya başlandı"

Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın da klinikte rutin kullanılan mikroskop, intraoperatif ultrason, endovizyon gibi cihazların yanısıra, ameliyat sırasında hastalıklı bölgenin yerini tam olarak bulunmasını sağlayacak nöro navigasyon cihazını kullanmaya başladıklarını belirtti.

Beyin tümörü ameliyatları sırasında en önemli noktalardan birinin sağlam beyin dokusuna zarar vermeden tümörün çıkartılması olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatlarda tümörün yakınındaki sağlam beyin dokusuna mümkün olduğu kadar zarar vermemek ve sadece tümör bölgesinde işlemi yapmak için güvenilir yöntem nöro navigasyondur. Buna nokta atışı ameliyat yapmak da diyebiliriz. Bu işlem ile ameliyatların kalitesi artırıyor. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların da en az düzeyde olmasını sağlıyoruz. KSBÜ Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği olarak dünyada mevcut olan, bilime dayalı en ileri teknolojiyi hastalarımıza sunabilme çabasındayız."

Aydın, Sağlık Bakanlığı ve üniversite yönetiminin sağlık hizmeti kalitesinin artması yönünde büyük destekleri olduğunu, bu alanda her geçen gün daha da iyi olacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

kutahya saglik bilimleri universitesi hasan emre aydin ismail kaya

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