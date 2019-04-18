Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer almak için çalışıyor

Kavuncu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) meclis toplantısında yaptığı konuşmada, KSBÜ'nün kente gelecekte büyük katkılar sunacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi hedeflediklerini anlatan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bilim değeri olarak Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında olmak istiyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğrenci tercihleri sıralamasında ilk 5 bin arasında yer alan fakültelere sahip olmayı, aktif uluslararası öğrenci değişimi, öğrenci başına düşen öğretim üyesi oranlarında dünya standartlarına ulaşmayı hedefledik. Tıpta bazı alanlarda mükemmeliyet merkezi olarak, sağlık hizmetlerinde dış sevk ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlamayı ve dışarıdan sevk alan merkezler oluşturmayı planlıyoruz."

Kavuncu, rutin branşlarda randevu bekleme süresini kaldırarak, ilaç ve tıbbi cihaz sanayinin gelişmesini sağlayacak Ar-Ge ortamı, sanayi desteği ve ticarileşme termal sağlık turizmi alanında il potansiyellerinin gelişmesi ve uluslararası turizmin başlatılması konusunda kararlı olduklarını aktardı.

"Şehir üniversitesi kurmayı planlıyoruz"

Kavuncu, KSBÜ'nün, Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) devralınan Germiyan Yerleşkesi'ne geçmesiyle bir şehir üniversitesi oluşacağını dile getirdi.

Vatandaşların da faydalanabileceği bir kampüs modeli planladıklarını dile getiren Kavuncu, "Ankara'daki Hacettepe Kampüsü gibi yani vatandaşın da faydalanabileceği bir kampüs modeli planlıyoruz. Farklı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olacağı bir kampüs inşa etmek istiyoruz. Germiyan Kampüsü yeşil ve yaşam alanlarının bulunduğu modern ve yeni ihtiyaçlara cevap veren bir kampüs modeli olacak. Şu an geldiğimiz aşamada çok yüksek kapasiteli 4 proje firması bizimle temas halinde. Bunlar büyük iş yapmış firmalardır. Ön yeterlilik ihalesine çıkmak üzereyiz. Yeşil, modern ve halkımızın yararlanabileceği bir yerleşke planlıyoruz." ifadelerini kullandı.