SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer almak için çalışıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer almak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer almak için çalışıyor
18 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kavuncu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) meclis toplantısında yaptığı konuşmada, KSBÜ'nün kente gelecekte büyük katkılar sunacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi hedeflediklerini anlatan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bilim değeri olarak Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında olmak istiyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öğrenci tercihleri sıralamasında ilk 5 bin arasında yer alan fakültelere sahip olmayı, aktif uluslararası öğrenci değişimi, öğrenci başına düşen öğretim üyesi oranlarında dünya standartlarına ulaşmayı hedefledik. Tıpta bazı alanlarda mükemmeliyet merkezi olarak, sağlık hizmetlerinde dış sevk ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlamayı ve dışarıdan sevk alan merkezler oluşturmayı planlıyoruz."

Kavuncu, rutin branşlarda randevu bekleme süresini kaldırarak, ilaç ve tıbbi cihaz sanayinin gelişmesini sağlayacak Ar-Ge ortamı, sanayi desteği ve ticarileşme termal sağlık turizmi alanında il potansiyellerinin gelişmesi ve uluslararası turizmin başlatılması konusunda kararlı olduklarını aktardı.

 "Şehir üniversitesi kurmayı planlıyoruz"

Kavuncu, KSBÜ'nün, Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) devralınan Germiyan Yerleşkesi'ne geçmesiyle bir şehir üniversitesi oluşacağını dile getirdi.

Vatandaşların da faydalanabileceği bir kampüs modeli planladıklarını dile getiren Kavuncu, "Ankara'daki Hacettepe Kampüsü gibi yani vatandaşın da faydalanabileceği bir kampüs modeli planlıyoruz. Farklı sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olacağı bir kampüs inşa etmek istiyoruz. Germiyan Kampüsü yeşil ve yaşam alanlarının bulunduğu modern ve yeni ihtiyaçlara cevap veren bir kampüs modeli olacak. Şu an geldiğimiz aşamada çok yüksek kapasiteli 4 proje firması bizimle temas halinde. Bunlar büyük iş yapmış firmalardır. Ön yeterlilik ihalesine çıkmak üzereyiz. Yeşil, modern ve halkımızın yararlanabileceği bir yerleşke planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kutahya saglik bilimleri universitesi vural kavuncu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
psikiyatri Abdi İbrahim Otsuka Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu beyin göçü Bingür Sönmez dna hacettepe üniversitesi Yılmaz Selim Erdal Pulmoner hipertansiyon Şaziye Çetinkaya geleneksel tıp DÜBİT Halil İbrahim Uğraş obezite böbrek kanseri yemek borusu kanseri meme kanseri 86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ruhsatsız muayenehane operasyon kaçakçılık komplikasyon malpraktis enfeksiyon FETÖ gözaltı hemşire Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi alzheimer beyin ölümü Nenad Sestan kalp ve damar cerrahisi Uluslararası Charing Cross Sempozyumu Raşit Dinç Sağlık Bakanlığı Geleneksel tıp fahrettin koca rektör ataması cumhurbaşkanı allerji Ahmet Akçay Çocuk İmmünoloji hemofili Tayfur Toptaş Edirne Tabip Odası ersin arslan Trakya Üniversitesi Memet Akbal
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.