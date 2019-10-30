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Kütahya Sağlık Müdürü: Kütahya'da hekim açığı hızla kapanıyor
Kütahya Sağlık Müdürü İsmail Zehir, il genelindeki devlete ait sağlık kuruluşlarında hekim sayısının 760'a ulaştığını bildirdi.
Kütahya Sağlık Müdürü: Kütahya'da hekim açığı hızla kapanıyor
30 Ekim 2019 - AA
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Zehir, yaptığı yazılı açıklamada, yıl içinde 190 yeni hekim ataması yapıldığını ve kentteki hekim açığının hızla kapandığını belirtti. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) son bir yılda 4 profesör, 5 doçent, 30 doktor öğretim üyesi ve 13 asistan hekimin göreve başladığını aktaran Zehir, şunları kaydetti:

"Özellikle sıkıntı çekilen branşlarda üniversitenin yaptığı alımlar sayesinde mağduriyetler giderilmeye başlanılmıştır. İl genelinde 111'i üniversiteden olmak üzere 355 uzman hekim, 87 asistan hekim ve 318 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 760 hekim sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sağlık alanında yaşanan gelişmelerle birlikte hasta beklentileri ve hizmet kalitesi gereklilikleri nedeniyle bu hekim sayısına rağmen bazı eksikliklerimiz olmaktadır."

Hastaların il dışına sevk edilmeden kentteki hastanelerde teşhis ve tedavi imkanlarının sunulması ve bu hizmetin geliştirilmesi adına özellikli branşlar başta olmak üzere hekim atamaları önemli olduğunu vurgulayan Zehir, üniversite kadrosundan çocuk cerrahisi, endokrin, KVC, çocuk endokrin, çocuk kardiyolojisi alanında 5 doçentin, gastroentoloji, KVC, patoloji, yoğun bakım branşında 4 profesörün göreve başladığını duyurdu.

Zehir, kadın doğum alanında da 4 öğretim üyesinin atamasıyla sıkıntı yaşanan bu branşta ciddi rahatlama yaşandığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

hekim kutahya il saglik ismail zehir

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