Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Kütahya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde açık alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
03 Haziran 2020 09:14 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Valilikten yapılan açıklamada, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verildi." ifade edildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

kutahya maske takma zorunlulu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.