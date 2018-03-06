Kütahya’da Sağlık İhtisas Üniversitesi kurulacak

ANKARA-Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık İhtisas Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Kütahya'nın Türkiye'nin en nitelikli ve kapsamlı rehabilitasyon tedavilerinin yapıldığı il haline geleceğini söyledi.

İhtisas Üniversitesini, Dumlupınar Üniversitesinin desteklemesi gerektiğini belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Şu anda beş tane üniversiteye misyon verilmiş ve ihtisas üniversitesi haline getirilmiştir. Bu ihtisaslardan sağlık ve rehabilitasyon alanında bir olaya talip olabiliriz. Bunda da en büyük çıkışımız Kütahya'nın ikinci bir devlet üniversitesine sahip olmasıdır. İkinci üniversitenin ise mevcudun paraleli veya eşi benzeri klonlanmış şekli olmasının da imkanı ve ihtimali yoktur. Bunun en akılcı çözümü üniversitemizin ikiye bölünmesi, içinden sağlıkla ilgili ögelerin çıkarılmasıdır."

Kütahya’ya Sağlık İhtisas Üniversitesi kurulmasının en mantıklı ve rasyonel çözümlerden biri olacağını aktaran Kavuncu, “Biz böyle bir üniversiteye rehabilitasyon alanında ihtisas üniversitesi misyonu alıp, ek bütçe, ek kadro imkanlarını elde edebiliriz. Bunun ötesi yaşlı sağlığı ve rehabilitasyon anlamında dünyada mükemmeliyetçi merkezlerinden birisi olmaya da talip olma imkanımız olur. İkinci üniversite kurulması anlamında çalışmalarımızı ve taleplerimizi ilettik, altyapı planlarımızı hazırladık, YÖK ile teknik çalışmayı yapmak adına Cumhurbaşkanlığımızın ve Başbakanlığımızın referansıyla orada çalışma yapabilmek için görüşme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.