Kuveyt, uluslararası aşı örgütü GAVI'den 1.6 milyon Kovid-19 aşısı sipariş etti

Körfez ülkesi Kuveyt, Uluslararası Aşı İttifakı'ndan (GAVI) üretimi gerçekleşmesi durumunda tedarik etmek üzere 1.6 milyon koronavirüs (Kovid-19) aşısı sipariş etti.

GAVI, dünyanın en yoksul 73 ülkesinde aşıya erişimi artırma amacıyla oluşturulmuş bir kamu ve özel sektör örgütlenmeleri ittifakı. İttifakın üyeleri arasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de var.

El Ceride gazetesinin Kuveyt Sağlık Bakanı Basil el Sabah'tan aktardığı bilgiye göre, her bir kişi için iki doz olarak hesaplandığında bu miktarın 800 bin kişiye yeteceğini söyledi.

Bu miktarın ilk aşamada "çok iyi" olduğunu savunan Sabah, Kuveyt nüfusunun yüzde 20'sinin talebini karşıladığını aktardı.

Kuveytli bakan, aşı üreticisi firmaların ikinci üretiminin de tedarik edilmesiyle birlikte genel ihtiyacın yüzde 50'inin karşılanacağını duyurdu.

Bakanlığın hukuk departmanının GAVI ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını gözden geçirmek için çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Sabah, aşının üretimi üzerinde çalışan aşı şirketleri ve araştırma merkezleri ile temasların tamamlandığını da sözlerine ekledi.

"4-5 firmayla anlaştık"

Aşı üretimi için yarışan 145 şirket olduğunu söyleyen Sabah, bu şirketlerden 137'sinin Kovid-19 aşısı konusunda henüz bir çalışma veya rapor yayınlamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Bakanlık, sadece araştırma ve bilimsel üretim gerçekleştiren firmalarla temasa geçti ve aşır üretimi ile ilgili araştırma ve gelişmeleri takip etmek için oluşturulmuş komitenin çabalarına dayanarak 4-5 firmayla anlaştı"

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün 766 yeni vakanın iyileştiğini ve Kovid-19'dan iyileşen sayısının 54 bin 373'e yükseldiğini duyurdu.

Toplamda 63 bin 773 vakanın açıklandığı ülkede dün 464 yeni vaka ve 4 ölüm kaydedildi.

Ülkede toplam ölü sayısı ise 433'e yükseldi.

Buna ek olarak Kuveyt makamları son günlerde azalan vakalar nedeniyle ülke içinde karantina kısıtlamalarına ilişkin yeni kararlar aldı. Hükmete bağlı İletişim Merkezi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fervaniye bölgesinde uygulanan kısıtlamaların dün sabah saatlerinde kaldırıldığını duyurdu.

Ülkede Kovid-19'un büyük bölümünün görüldüğü Fervaniye'de şu ana kadar 63 bin 309 vaka ve 429 ölüm kaydedildi.