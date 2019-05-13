SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Yarımküre Ödülü iki Türk bilim insanına geldi
Türk bilim insanları Prof. Dr. Orhan Derman ile Prof. Dr. Nuray Kanbur, "Adolesan Sağlığı Doktora Programı" ile dünyada bir ilke imza atarak, "Society of Adolescent Health and Medicine (SAHM)" tarafından "Kuzey Yarımküre Ödülü"ne layık görüldü. Prof. Dr. Nuray Kanbur, derneğin uluslararası kolu olan International Chapter başkanlığına da seçilerek, tarihte başkanlığın emanet edildiği ilk Türk oldu.
Kuzey Yarımküre Ödülü iki Türk bilim insanına geldi
13 Mayıs 2019 - AA Yeşim Sert Karaaslan
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, AA muhabiri  Yeşim Sert Karaaslan'a yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) 10-18 yaş aralığının adolesan, 15-24 yaş aralığının ise gençlik dönemi olarak kabul edildiğini anımsattı.

Adolesan hekimlerinin, hem ergenlik hem gençlik döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal sorunları incelediğini belirten Derman, bu süreçte en fazla iletişim bozukluklarıyla karşılaşıldığını söyledi. Derman, bu yaşlarda uyum problemleri, boy-kilo sorunları, yeme bozuklukları, internet, televizyon ve sosyal medya bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımı, akne, cinsel kimliğini ortaya koyma problemleri ve şiddet eğilimi ile karşılaşılabildiğini dile getirdi.

Bu nedenle sağlıklı bir yetişkin olabilmek için adolesan döneminin sağlıklı geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Derman, bu kapsamda adolesanlara danışmanlık hizmeti verecek hekim sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Derman, "Bu bilim dalı mutlaka uzmanlık alanı olmalı. Türkiye'de adolesan sağlığına yönelik yan dal uzmanlığı yok. Biz ilk kez, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde o dönem Adolesan Bölüm Başkanı olan Tezer Kutluk ile birlikte 'Adolesan Doktora Programı'nı oluşturduk. 2004 yılından bu yana dünyada da tek örnek olan bu program, Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde verilmeye başlandı. Bugüne kadar 3 mezun verdik, 8 doktora öğrencimiz var. Adolesan çağındakiler, Türkiye'de tek olan doktora programını tamamlayan hekimlere emanet olacak. Türkiye adına adolesanlarla ilgili yaptığımız çalışmalardan ötürü de takdir ödülü kazandık. Ülkem adına büyük gurur duyuyorum." diye konuştu.

Uluslararası cemiyetin başkanlığı Türkiye'ye emanet

HÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Kanbur da 20 yıldır bu alanda çalıştığını belirterek, 2004 yılından bu yana uzman pediatristlere ergen sağlığı doktorası kapsamında eğitim verdiklerini söyledi.

Bu alanda Prof. Dr. Orhan Derman ile önemli bilimsel çalışmalara imza attıklarını belirten Kanbur, Türkiye'de bu çerçevede yapılan çalışmalarda ilk olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kanbur, bu ödülün ergen sağlığı alanındaki uluslararası en büyük ödül olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ergen sağlığında dünyadaki en büyük kuruluş, Amerika kaynaklı Society of Adolescent Health and Medicine (SAHM) - Adolesan Sağlık ve Tıp Derneği). Burası ulusal bir yapı olmakla birlikte tüm dünyada bu alanın yaygınlaşmasını sağlayan en önemli örgüttür ve her yıl uluslararası Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre ödülleri verilmektedir. Bu yılki Kuzey Yarımküre ödülüne, adolesan doktora programının hazırlanıp uygulamaya geçirilmesinden dolayı Prof. Dr. Orhan Derman ile birlikte layık görüldük. Bugüne kadar bir kişiye verilen bu ödül, ilk kez iki kişiye birlikte verildi. Türkiye adına büyük gurur duyduk."

Öte yandan bu örgütün uluslararası kolu olan 49 ülkenin üyeliğinin bulunduğu International Chapter'da da başkanlığa Türkiye'nin aday gösterildiğini belirten Kanbur, sözlerine şöyle devam etti:

"2019-2020 döneminde başkan olarak seçildim ve 2020-2023 tarihlerinde de başkanlık yapacağım. Bugüne kadar buraya başkanlık yapanların hepsi, İngiltere, Kanada ve Avusturalya'dan bilim insanlarıydı. İlk kez Türkiye'den bir bilim insanı başkanlık yapacak. 'Bu örgüt ilk defa gerçek bir uluslararası teslimiyete kavuşacak.' dediler. Bu nedenle şahsım değil ülkem adına büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türkiye, bakış açısı ve vizyon açısından Avrupa'nın önünde ilerliyor. Bu ödül ve başkanlık da bunun bir göstergesidir. Türkiye, bu alanda geliştirdiğimiz doktora programıyla dünyaya örnek oldu. Uygulanan iki eğitim modeli vardı, bununla birlikte dünyanın 3. eğitim modelini ortaya koyduk. Geliştirilen doktora programı ve elde edilen kazanımlar, akademik bilimsel bir makale olarak yayımlanarak, kabul gördü"

Kanbur, adolesan sağlığının yan dal uzmanlık alanı olabilmesi için olumlu geri bildirimler aldıklarını da sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:

hacettepe universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
13.05.2019 16:34:01
Her iki hocamı çok tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kızamık salgını kızamık aşısı sağlıkta şiddet Ankara Tabip Odası kuduz Norveç Birgitte Kallestad hemşireler günü Erbuğ Keskin Türk Eczacıları Birliği ERdoğan Çolak SGK ilaç alım protokolü saç ekimi estetik tedavi bağırsak hastalığı Crohn hastalığı sağlıkta şiddet Selami Çağatay Önal Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık-Sen Cuma Köysüren sahte estetik uzmanı Merve Keleş Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli Aydın Dalgıç Sağlık Bakanlığı TİKA yenidoğan kadın doğum DNA DNA sarmalı ODTÜ Elif Sürer Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Günü Barış Kılıçaslan Hacettepe Üniversitesi eczacı İstanbul Eczacı Odası Gülzar Aydın Gülzar Aydın İstanbul Üniversitesi Türk Eczacıları Birliği Erdoğan Çolak eczacı İzmir İl Sağlık Müdürü bediha salnur Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet gut hastalığı Ali İhsan Ertenli Yunus Erdem İbrahim Ethem robotik kol Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ruh Sağlığı Emre Konuk Ruh Sağlığı Platformu kalp krizi Mauro Giacca Kök hücre Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Tankut Akay İnönü Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.