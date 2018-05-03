SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Laboratuvar ortamında 'sentetik embriyo' üretildi
Hollandalı bilim insanları, laboratuvar ortamında sperm ya da yumurta kullanmadan fare kök hücresinden embriyo benzeri yapılar üretti. Bu araştırma gebeliğin ilk evrelerindeki düşüklerin sebebini anlamaya, kısırlık tedavisinde yeni teknikleri ve ilaçları test etmeye olanak sağlayabilir
Laboratuvar ortamında 'sentetik embriyo' üretildi
03 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kök hücreden elde edilen sentetik embriyoları dişi farelerin rahim duvarına yerleştiren araştırmacılar, embriyoların büyümelerini gözledi.


DÜŞÜKLERİN NEDENİ AYDINLANABİLİR
Laboratuvar ortamında kök hücreden elde edilen sentetik embriyoların insan ya da hayvan klonlamak için değil, gebeliğin ilk evrelerinde meydana gelen düşüklerin nedenini aydınlatmada fayda sağlayacak.

Maastricht Üniversitesinden Clemens van Blitterswijk de araştırmanın, kısırlık tedavisinde yeni teknikleri ve ilaçları test etmeye olanak sağlayacağını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

kok hucre entetik embriyo

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yuksekogretim kurulu istanbul universitesisisli hamidiye etfal egitim ve arastirma hastanesi prof. dr. kemal memisoglu istanbul il saglik muduru istanbul il saglik muduru24 haziran genel secim milletvekilligi BALIKESİRgenel secim aile hekimleri seçmen engelli seçmenkok hucre entetik embriyoMarmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi prof. dr. yasemin ozkanastim doc. dr. leyla pur ozyigit turk toraks dernegi obezitesaglik bakanligi almanya ozel hastanebilgisayar korsanlari saglik sektoruingiltere meme taramasi algoritma hatasi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.