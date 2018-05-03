Laboratuvar ortamında 'sentetik embriyo' üretildi

Kök hücreden elde edilen sentetik embriyoları dişi farelerin rahim duvarına yerleştiren araştırmacılar, embriyoların büyümelerini gözledi.



DÜŞÜKLERİN NEDENİ AYDINLANABİLİR

Laboratuvar ortamında kök hücreden elde edilen sentetik embriyoların insan ya da hayvan klonlamak için değil, gebeliğin ilk evrelerinde meydana gelen düşüklerin nedenini aydınlatmada fayda sağlayacak.



Maastricht Üniversitesinden Clemens van Blitterswijk de araştırmanın, kısırlık tedavisinde yeni teknikleri ve ilaçları test etmeye olanak sağlayacağını dile getirdi.