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Lama antikoru COVID-19 tedavisinde kullanılabilir
ABD'de yapılan son çalışmalarda lamalarda bulunan antikorların Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı. Bu antikorlar sprey halinde hazırlanarak insanlarda koronavirüs tedavisinde kullanılabilir. Haber dünyada sevinçle karşılandı
Lama antikoru COVID-19 tedavisinde kullanılabilir
24 Aralık 2020 10:39 - DHA
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ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, Kovid-19 tedavisinde kullanmak üzere lamadan aldıkları Cormac adlı ‘nano antikorları’ test etti. Yapılan testin sonuçlarında, lamadaki nano antikorların Kovid-19’a karşı etkili olduğu ve insanlar için burun spreyi ya da astım spreyi olarak kullanılabileceği tespit edildi.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Kovid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan ‘NIH-CoVnb-112’ antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etti.

ANTİKORLAR, KOVİD-19’U ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan alınan nano antikorunun, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi.

Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Kovid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" dedi.

Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı.

İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:

abd kovid-19 lama nano antikor

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