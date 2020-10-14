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Lancet: Covid-19’u atlatmış her insan bağışıklık kazanmayabilir
Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırma, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalmanın gelecekteki bağışıklığı garanti etmeyebileceğini gösteriyor. (spot)
Lancet: Covid-19’u atlatmış her insan bağışıklık kazanmayabilir
14 Ekim 2020 15:14 -
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MEDİMAGAZİN-The Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 hastaları ikinci kez enfekte olduklarında daha şiddetli semptomlar yaşayabilir. Bu yeniden enfeksiyon vakaları gösteriyor ki, virüse maruz kalmak gelecekteki bağışıklığı garanti etmiyor.

Yakın zamanda ABD’de bir erkek hastanın virüse tekrar yakalanması, Covid-19 yeniden enfekte vakalarını tekrar gündeme getirdi. Üstelik ikinci enfeksiyon ilkinden daha şiddetliydi ve hasta gerekli oksijen desteğinin sağlanması için hastaneye yatırıldı. Uzmanlar, yeniden enfeksiyon olasılığının dünyanın pandemiyle nasıl savaştığı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyledi. Özellikle bu durum, aşı çalışmalarını da etkileyebilir.

Yazarlar, ABD’deki hastanın ikinci enfeksiyonda daha yüksek dozda virüse maruz kalmış olabileceğini ve bunun da daha akut bir reaksiyonu tetiklediğini düşünüyor. Diğer bir ifadeyle, virüsün daha öldürücü bir türü olabilir. Yine de araştırmacılar, virüse yakalanan insanlar için bağışıklığın ne kadar süreceğini ve ikinci enfeksiyonlardan bazılarının nadir de olsa daha şiddetli olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, küresel olarak on milyonlarca Covid-19 enfeksiyonuna göre yeniden enfeksiyonun nadir görüldüğünü belirtse de, birçok vaka asemptomatik olduğu ve bu yüzden başlangıçta pozitif test etme olasılığı düşük olduğu için bu vakaların birinci veya ikinci enfeksiyon olup olmadığından emin olmanın imkansız olduğunu söyledi.

 

Anahtar Kelimeler:

lancet covid-19 bagisiklik

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