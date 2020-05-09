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Lancet: Kovid hastalarında erken uygulanan üçlü ilaç kombinasyonu umut verdi
Hafif ve orta şiddetli Kovid hastalarında erken dönemde uygulanan üçlü ilaç kombinasyonu etkili oldu
Lancet: Kovid hastalarında erken uygulanan üçlü ilaç kombinasyonu umut verdi
09 Mayıs 2020 23:19 -
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MEDİMAGAZİN-Lancet'te yayımlanan bir araştırmada interferon beta 1 ile antiviral ilaçların kombine uygulanmasının Kovidle mücadelede erken uygulanmasıyla olumlu sonuçlar alındığı bulundu.

Önceki bir çalışmada, HIV'de kullanılan lopinavir ve ritonavir kombinasyonunun, ciddi hastalardaki koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olmadığı bulunmuştu.

Ancak COVID-19 ile hastaneye başvuran hastaların tedavisinde interferon beta-1b ile lopinavir-ritonavir ve ribavirin üçlü kombinasyonunun hafif ve orta şiddetli Kovid hastalarında erken tedaviyle etkili olduğu bulundu.

Yeni araştırmada, yedi gün veya daha az süre boyunca COVID-19 semptomları olan hastalar hızla iyileşti, ancak kombine tedavi daha uzun süre hasta olanlar için iyileşmeyi hızlandırmadı.

Hong Kong'da yapılan çalışmadaki 127 kişinin hepsinde hafif ila orta şiddette semptomlar vardı, hiçbiri kritik hasta değildi ve hiçbiri ölmedi. 

Uzmanlar hastalığın mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve "Virüse saldıracaksanız, gerçekten büyük bir dayanak elde etmeden önce ona saldırın" diyor.

İnterferon beta 1b, vücudun bağışıklık hücrelerini virüslere karşı savaşmak için ürettiği bağışıklık ajanlarından biri. COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2, interferon sinyalini engelleyebilen genler içeriyor. Ekstra interferon beta 1b sağlamak, bu duruma karşı koyabilir ve insanların ciddi şekilde hastalanmasını önleyebilir.

Üçlü kombinasyon ile tedavi, nazofaringeal sürüntü, boğaz tükürüğü, posterior orofaringeal tükürük ve dışkı dahil olmak üzere tüm klinik örneklerde viral yükü etkili bir şekilde bastırdı. Üçlü kombinasyon ayrıca semptomları 4 gün içinde tamamen hafifletti. Üçlü kombinasyon IL-6 seviyelerini de bastırdı.

Araştırma erken ve etkili tedavinin sitokin fırtınasını önleyerek etkili olabileceğini iddia ediyor.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

kovid nterferon beta 1 antiviral

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