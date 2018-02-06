Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Baştürk göreve başladı

ÇANAKKALE-Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya doğumlu olduğunu ve tıp eğitimini Ege Üniversitesinde tamamladığını söyledi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesinde, 2015 yılında üroloji ihtisasını tamamladığını anlatan Baştürk, Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği ve İzmir Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesinde görev yaptığını belirtti.
Baştürk, Lapseki Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sağlık sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini sözlerine ekledi.
|İlan Tarihi
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|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
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|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
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|23/02-24/02
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