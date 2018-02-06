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Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Baştürk göreve başladı
Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Gökhan Baştürk, göreve başladı.
06 Şubat 2018 -
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ÇANAKKALE-Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya doğumlu olduğunu ve tıp eğitimini Ege Üniversitesinde tamamladığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesinde, 2015 yılında üroloji ihtisasını tamamladığını anlatan Baştürk, Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği ve İzmir Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesinde görev yaptığını belirtti.

Baştürk, Lapseki Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sağlık sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

lapseki devlet hastanesi

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