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Lapseki Devlet Hastanesi doğum servisi hasta kabulüne başladı
Lapseki Devlet Hastanesi doğum servisi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atamasının ardından hizmet vermeye başladı.Hastaneye ataması yapılan Operatör Doktor Nazlı Korkmaz, gerçekleştirdiği operasyonlara ek olarak hastanenin ilk doğumunu da yaptırdı.
Lapseki Devlet Hastanesi doğum servisi hasta kabulüne başladı
12 Ocak 2019 - AA
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Hastanenin ilk bebeklerinin dünyaya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Korkmaz, "İnşallah daha çok bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açacak. Hastane yönetimimizin de yoğun desteği ile Lapseki halkının doğum hizmeti için artık Çanakkale’ye gitmelerini istemiyoruz." dedi.
Hastane Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Baştürk ise 2019 iyi bir giriş yaptıklarını söyledi.
Bir süre önce yapılan atama ile hastanelerinde doğum yapılmaya başladığını anlatan Baştürk, "Amacımız kaliteli hizmet vermek, önceliğimiz tabii ki normal doğum ama gerekli tıbbı şartlarda sezaryenle doğum sağlanabilecek gerekli alt yapımız mevcut. Hastanemiz doktorlarımız ile öncelikle Lapseki halkı olmak üzere tüm Çanakkale'ye hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz ve hayırlı haberler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

lapseki devlet hastanesi gokhan basturk

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