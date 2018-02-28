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Lapseki Devlet Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı
Yeni açılan Lapseki Devlet Hastanesindeki ilk ameliyat yapıldı.
28 Şubat 2018 - AA
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ÇANAKKALE- Hastane Başhekimi Gökhan Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hastanelerinde ilk ameliyatın genel cerrah Akın Sertel, anestezi uzmanı Azem Ülkü ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Yasemin Yaslak'tan oluşan ekiple yapıldığını belirtti.

Kendisinin de katıldığı ameliyatın başarılı geçtiğini kaydeden Baştürk, şunları ifade etti:

"İnşallah güzel haberlerle Lapseki’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize bugün yardım eden doktor arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu hizmeti sunan başta AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İl Sağlık Müdürü Ali Taşcı, hastane yapımında emeği oldukça fazla olan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:

lapseki devlet hastanesi

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