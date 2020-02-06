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Lassa ateşi 5 haftada 53 can aldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşinden son 5 haftada 53 kişi hayatını kaybetti
Lassa ateşi 5 haftada 53 can aldı
06 Şubat 2020 - AA
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ABUJA  -Nijeryalı Kızılhaç Derneğince (NRCS), başkent Abuja'da ülkede son zamanlarda yayılan salgını önlemek kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Nijerya'daki Lassa Ateşi hastalığı nedir? Lassa Ateşi virüsü belirtileri nelerdir ve bulaşıcı mıdır? Türkiye için risk var mı?

NRCS Sekreteri Abubakar Kende, salgın nedeniyle ocakta 23 eyalette 365 vaka tespit edildiğini ve 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Salgınla mücadele kapsamında, Nijerya hükumetiyle iş birliği yaptıklarını aktaran Kende, vakanın görüldüğü bölgelere 100 bin sağlık çalışanı ve gönüllü gönderdiklerini ifade etti.

Kende, bölgelerde salgınla ilgili kampanya ve ücretsiz tedavi başlattıkları bilgisini de paylaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada ise ülkenin Cross River eyaletinde salgın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Böylece, NRCS ile NCDC'nin açıkladığı rakamlara göre, Nijerya'da, Lassa ateşinden son 5 haftada 53 kişi hayatını kaybetti.

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükumeti, geçen sene Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

nijerya nijeryali kizilhac dernegi acil durum

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