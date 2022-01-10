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Lassa ateşi Nijerya'yı tehdit etmeye devam ediyor: 102 kişi hayatını kaybetti
Hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle Nijerya'da bir yılda 102 kişi hayatını kaybetti.
Lassa ateşi Nijerya'yı tehdit etmeye devam ediyor: 102 kişi hayatını kaybetti
10 Ocak 2022 16:38 - AA Adam Abu-bashal
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgının 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 674 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

ncdc lassa atesi borno nijerya fare salgin hastalik

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