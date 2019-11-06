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Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye giden tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut’a (20) lenf kanseri teşhisi koyuldu. Tedavi görmeye başlayan Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Meydanı'nda kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örnekleriyle doktor adayına şifa olacak donör aranıyor
Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı
06 Kasım 2019 - AA
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut, 2 ay önce öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda lenf kanseri teşhisi konulan Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sosyal medya hesabından “Kemoterapi ağır, kanser büyük ama kusura bakmasın, mekân benim” paylaşımıyla hastalığa meydan okuyan doktor adayının kök hücre nakli olması gerekiyor.

Bu amaçla da Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örneklerinde Bulut için uygun donör aranacak.

Baba Tahir Bulut, “İki ay önce kızım üniversiteden evine geldi. Öksürük şikayetiyle hastaneye gittik. Röntgen çekildi, akciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Lenf kanseri olduğu anlaşıldı. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kök hücre nakli olması gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Sadece benim evladım için değil, dünyadaki tüm insanlar için bir kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Kızılay TIR'ında kan alımı yapılıyor. İnsanlar destek veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İnşallah benim kızım şifa bulur” dedi.

Donör olmak için kan veren Esra Demir de, “Biz arkadaşımla vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Herkesin başına bu hastalık gelebilir. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Azra’ya şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

lenf kanseri elif azra bulut

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