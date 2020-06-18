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LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı geliyor
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiğini söyledi.
LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı geliyor
18 Haziran 2020 13:01 -
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LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

Corona virüs salgınıyla alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 

Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi. 

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme geldi. 

YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak: 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15
Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45
 

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lgsve yks sokaga cikma kisitlamasi fahrettin koca

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