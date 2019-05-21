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Lise öğrencileri 'nöbetçi ateş ölçer' tasarladı
Tekirdağlı bir grup lise öğrencisi, geliştirdikleri "nöbetçi ateş ölçer" cihazıyla ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor
Lise öğrencileri 'nöbetçi ateş ölçer' tasarladı
21 Mayıs 2019 - AA
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Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Lisesi öğrencileri Gül Makbule Kara, Cansu Aydın, Aylin Şahin ve Zeynep Yılmaz, çocuklarının rahatsızlıklarında ateşin seyri konusundaki tedirginliklerini azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan "nöbetçi ateş ölçer" cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Bebeğin koltuk altına yerleştirilen ateş ölçer aletine, bluetoothla bağlanan ve ısıyı gösteren cihaz, bebeğin vücut ısısı 37 derece olunca sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermeye başlıyor.

Akıllı telefon üzerinden de bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda sesli komut veriliyor.

Annelerin nöbetini cihaz tutacak
Proje ekibindeki öğrencilerden Gül Makbule Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları projeyle ailelerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Akıllı telefonlara bağlı çalışan cihazı geliştirip ileride yetişkinlerde kullanılmasını sağlamak istediklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu cihazla hem annenin hem de bebeğin uyku düzenini bozmadan, ailelerin bebeğin ateşinden haberdar olmalarını sağladık. Bunu daha da geliştirerek annelerin havale ve yüksek ateş durumlarında bebeklerine nasıl müdahale etmeleri gerektiğini sesli komut özelliğiyle anlattık. Bluetooth sistemiyle cihaz akıllı telefona bağlanıyor ve böylece hem ışıklı hem de sesli sinyal veriyor."

Öğrencilerden Cansu Aydın da yazılımın uyarı vermesi sonrası aileye bebeğe nasıl müdahale edileceği noktasında da sesli yönlendirmeler yaptığını belirtti.

Danışman Öğretmen Sonay Gül de öğrencilerinin annelere yardımcı olacak çok anlamlı bir proje yaptığını ve il genelinde de düzenlenen yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

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