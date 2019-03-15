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Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor
Lokantacılar ve pastacılar, Sağlık Bakanlığı ile imzaladıkları tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin protokol sonrasında, sektör temsilcilerine ve personellerine eğitim vermeye başladı
Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor
15 Mart 2019 - AA
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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Sağlık Bakanlığıyla aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin imzaladıkları protokol sonrasında tuzu artık masalarda barındırmayacaklarını söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" sonrasında sektördeki ustalara tuz ve şekeri azaltmaları yönünde eğitimlerin verilmeye başlandığını belirtti.

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İmzalanan protokolün 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, tuz ve şeker konusunun ülkenin geleceği için çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Yenice, "Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu gıdalarda günlük bir çay kaşığı tuz kullanılabilir' limitinin Türkiye'de 2 kaşığın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Protokol sonrasında gıdalarda tuzun azaltılması için birinci etap çalışması olarak sektör temsilcilerini eğitmeye başladıklarını dile getiren Yenice, federasyona bağlı ülke genelindeki 104 odanın bu çalışmayı yaptığını, otellerde çalışan aşçıların da bu kapsamda eğitileceğini söyledi.

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"Masada tuzu barındırmayacağız"
Tüketicilerin yemeği tatmadan önce hemen tuz attığını dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde kurulacak ekiplerle iş yerlerimizi gezeceğiz. Bu konuda afişleme çalışmaları ve broşürlerle halka ulaşmak konusunda ikinci etap çalışmaları yapacağız. Yıl sonuna kadar çok önemli verilere ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Tüketici anlamında ilk zamanlarda bir takım zorluklar olacak. Masada tuzu barındırmayacağız. Dükkanımızın bir yerine koyacağız. Eğer isteyen bir müşterimiz olursa biz ona servis yapacağız. Bunun yanında müşterilerimize tuzun zararları hakkında da kısa bilgilendirmelerde bulunacağız."

"Tuzu yarı yarıya indirdik"
Aşçı Mümin Özgür ise yarım asırdır aşçılık yaptığını, imzalanan protokol sonrasında talimatlar üzerine tuz kullanımını yarı yarıya indirdiklerini belirtti.

Müşterilerin bu duruma yavaş yavaş alışmaya başladığını kaydeden Özgür, "Biraz tepki gösterenler de var ama memnun olanların sayısı fazla." dedi.

Müşterilerden Mehmet Gönen de uygulamanın çok gerekli olduğunu, tuzu yemeklerde farkında olmadan kullandıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya böyle bir uygulamayı başlattıkları için teşekkür eden Gönen, "Ben evimde tuzu azalttım ama dışarıda yediğimiz yemeklerdeki tuz miktarını bilmemiz mümkün değil. Uygulamayla bunun önüne geçilmiş olacak. Önce sağlık." diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:

tuz kullanimi seker kullanimii saglik bakanligi

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