Lokman Hekim Üniversitesine 11 akademik personel alınacak

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanan bilgiye göre, başvurular bugün alınmaya başlayacak. Son başvuru tarihi ise 25 Ocak 2021 olarak bildirildi. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır."

Başvuru Süresi : 11 OCAK 2021 - 25 OCAK 2021

Son Başvuru Tarihi : 25 OCAK 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 OCAK 2021

Giriş Sınavı Tarihi : 29 OCAK 2021

Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi : 01 ŞUBAT 2021