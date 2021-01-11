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Lokman Hekim Üniversitesine 11 akademik personel alınacak
Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yayımlanan bilgiye göre başvurular 25 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlanın detayları şu şekilde...
Lokman Hekim Üniversitesine 11 akademik personel alınacak
11 Ocak 2021 16:28 - Hürriyet
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Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanan bilgiye göre, başvurular bugün alınmaya başlayacak. Son başvuru tarihi ise 25 Ocak 2021 olarak bildirildi. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,    12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri   Yönergesi’nin   ilgili   maddelerinde   belirtilen   koşullara   göre   öğretim   elemanları alınacaktır."

Başvuru Süresi                                           : 11 OCAK 2021 - 25 OCAK 2021
Son Başvuru Tarihi                                     : 25 OCAK 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr  sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi   : 27 OCAK 2021
Giriş Sınavı Tarihi                                       : 29 OCAK 2021
Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi       : 01 ŞUBAT 2021

 

Anahtar Kelimeler:

lokman hekim universitesi akademik personel alimi

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