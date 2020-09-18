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Londra'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yıl etkinlikleri iptal edildi
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte havai fişek gösterisi dahil yeni yıl etkinlikleri yapılmayacağını söyledi.
Londra'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yıl etkinlikleri iptal edildi
18 Eylül 2020 15:59 - AA
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Londra Belediye Başkanı Sadık Han, LBC Radyosuna yaptığı açıklamada, halkın normalde olduğu gibi toplanmasını göze alamayacakları için yeni yıl etkinliğinin gerçekleştirilmeyeceğini belirtti. 

"Önceki yıllardakinin aksine bu yıl yılbaşı gecesi havai fişek gösterisi olmayacak." diyen Han, "insanların evlerinin konforunda ve güven içinde keyif alabilecekleri bir televizyon programı" üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İnsanların bir araya gelmesini önlemek için herhangi bir etkinlik veya gösteri planlamadıklarını kaydeden Han, "Kentte hiçbir şey olmayacak. İnsanların kentte gelmesine yol açacak etkinliklerden kaçınmalıyız." diye konuştu.

Han, 31 Aralık gecesi programının detaylarının henüz kesinleşmediğini, bunu yapar yapmaz Londralılara haber vereceklerini sözlerine ekledi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de, yeni vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000'in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı, son 1 haftada günlük ortalama 4 bin sınırına dayanmıştı.

Artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, bazı bölgeler karantinaya alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

londra yilbasi gecesi havai fisek gosterisi kovid-19

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