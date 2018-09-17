SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Londra'da yapılan araştırma hava kirliliğinin plasentayı etkilediğini ortaya koydu
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan bir araştırmada, ilk kez havadaki zehirli parçacıkların, hamile kadınların akciğerlerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ulaşıldı.
Londra'da yapılan araştırma hava kirliliğinin plasentayı etkilediğini ortaya koydu
17 Eylül 2018 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Zehirli havanın ceninlere zarar verdiği biliniyordu. Ancak bunun nasıl olduğu bilinmiyordu.

Yeni araştırmada, araştırmaya katılan tüm hamile kadınların bebeklerinin plasentalarında kirli parçacıklar bulundu. Bilim insanları bu parçacıkların ceninlere de geçmiş olmasının çok olası olduğunu söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Lisa Miyashita, "Annenin soluduğu kirli havanın cenini etkilediğine dair önemli işaretler var ve bu çok kaygı verici" dedi.

'İşlek caddeleri kullanmayın'
Dr. Miyashita, hamile kadınların hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmasını ve işlek caddeleri kullanmamasını tavsiye etti.

Daha önce yapılan bir dizi araştırma, hava kirliliğinin premature ve düşük kilolu doğum riskini artırdığını ortaya koymuştu. Bu araştırmalar, bu bebeklerin hayatları boyunca sağlık sorunlarına maruz kalabileceğine işaret ediyordu.

Hava kirliliği 'zekayı geriletiyor'
'Dünyanın en sağlıklı kentleri' listesinde İstanbul sondan ikinci
Aralık'ta 500 bin doğumla ilgili verilerinin incelenmesiyle yapılan bir araştırmada bu bağlantı doğrulanmış, dünya genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerde yaşayan milyonlarca kadının risk altında olduğu belirtilerek 'küresel bir kamu sağlığı felaketi' uyarısı yapılmıştı.

Ağustos'ta yapılan bir araştırmada, hava kirliliğinin etkilerinin akciğerlerle sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı. Bu araştırmada hava kirliliğinin insan zekasını ciddi oranda azalltığı belirtilmişti. 2016'da insan beyninde hava kirliliğinin izleri bulunmuştu.

3500 hücrede 72 kirli parçacık bulundu
Yeni araştırmada, sigara içmeyen ve sağlıklı bebekler dünyaya getiren beş kadının plasentaları incelendi.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan ve bakteriler ve hava kirliliği gibi zararlı parçacıkları içine çeken histiyosit hücrelerini ayrı tuttu.

Optik bir mikroskopla yapılan incelemede, 3500 hücrede 72 kirli parçacık tespit edildi. Bu parçacıklara güçlü bir elektron mikroskobuyla bakıldı ve bunların histosiyit hücrelerindeki parçacıklara benzediği görüldü.

Bu bulguların kesin olarak teyit edilebilmesi için ileri araştırmalara gerek duyulduğunu belirten Dr. Miyashita, "Bunların başka bir şey olabileceğini sanmıyoruz. Bunların kirli parçacıklar olduğu çok bariz" dedi.

Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda hamile hayvanların soluduğu zehirli parçacıkların kandan plasentalara geçtiği belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:

hava kirliligi plasenta dr lisa miyashita

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sigara sigara bırakma abd ulusal saglik enstitusugribal enfeksiyon 2018-2019 eğitim öğretim Prof. Dr. Refika Ersuaspirin monash universitesihava kirliliği plasenta dr. lisa miyashitagazi üniversitesi sağlık personeli personel ilanı dis hekimligi fakultesi prof. dr. selami cagatay onal dr. ogr. uyesi mustafa ozay uslu dr. ogr. uyesi burak dayiserkan kaydan 9 eylul universitesi hastanesisağlık çalışanı idlib esad rejimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.