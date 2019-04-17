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Londra'daki tıp kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu
Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük kalp ve damar cerrahisi kongresi Charing Cross'a, yerli ve milli üretim tıbbi cihazlar damga vurdu.
Londra'daki tıp kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu
17 Nisan 2019 - TRT
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Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, dünyanın dört bir yanından gelen hekimlerin ve sağlık firmalarının katıldığı Uluslararası Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Charing Cross'ta, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisi alanındaki çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan tibbi cihazlari tanitti.

Türk mühendislerin ve doktorların ortak çalışması sonucu üretilen Türkiye patentli cihazlar, İngiltere, Amerika ve Japonya başta olmak üzere, halihazırda 57 farklı ülke tarafından kullanılıyor. 

Ürünlerin dünyaki patentleri Türkiye'ye ait 

Kongre sonrası TRT World'den Melda Doğan'a açıklama yapan Raşit Dinç, "Bizim ürettiğimiz ürünler, Türk ürünler. Dünya patenti de Türkiye'ye ait olan ürünler. Patent söz konusu olduğunda, hastalığın çözümü için bundan başka bir yol olmuyor. Damar robotlarımız hem İngiltere'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki hekimlere ilham kaynağı oldu. Daha önceden ayakları kesilen hastaları, artık yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz damar robotları sayesinde kurtarabiliyoruz. Bunu görmek gerçekten gurur verici." dedi. 

Yüzde 80 ithalattan, 57 ülkeye ihracata

Sağlık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soylu ise, "Geçtiğimiz yıllarda tıbbi cihaz alanında Türkiye yıllık 9 milyar dolar civarında alım yapıyordu ve bunun yüzde 70 - 80'i ithalat ile karşılanıyordu. Şu anda yerli ve milli üretim cihazlarımız sayesinde yurt içi talebin yüzde 75'ini karşılamakla beraber yurt dışında 57 ülkeye ihraç ediyoruz. Hedefimiz, 360 milyar dolarlık dünya piyasasında Türk ürünleri ilk 5'e sokmak." dedi. 

Fuar alanini ziyaret eden Londra Büyükelçisi Ümit Yalcin, Turkiye'den gelen heyeti başarılarından dolayı tebrik etti.

4 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen hekimler kalp ve damar hastalıkları alanında geliştirilen en son tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinirken, onlarca firma da inovasyon ve ar-ge çalışmalarını tanıtma imkanı bulacak.

Anahtar Kelimeler:

kongre tibbi cihaz

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