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Los Angeles'ta Covid-19 önlemleri: Parti düzenleyen evlerin elektrik ve suyu kesilecek
Salgın kısıtlamalarına uymayarak evlerinde büyük partiler düzenleyen Los Angeles sakinleriyle başa çıkamayan yetkililer, çareyi ‘elektrik ve suyu kesmekte’ buldu.
Los Angeles'ta Covid-19 önlemleri: Parti düzenleyen evlerin elektrik ve suyu kesilecek
06 Ağustos 2020 10:52 - Sputnik
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinin Belediye Başkanı Eric Garcetti, sıkı koronavirüs önlemlerine rağmen son dönemde geniş çaplı ev partilerinin giderek yaygınlaşması üzerine kolları sıvadı. Garcetti, yarından itibaren geçerli olmak üzere, parti yapıldığı anlaşılan evlere elektrik ve su verilmeyeceğini açıkladı.

Garcetti, herhangi bir sorun yaşanması ihtimaline karşılık polis departmanıyla koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Tedbirlerin çiğnemesini ‘rezillik’ diye yorumlayan Garcetti, “Tüm barları ve gece kulüplerini zaten kapatmış olsak da, bu büyük partiler sayesinde evler gece kulüpleri haline geldi. Yasaları ihlal ediyorsunuz. Alkol yasalarını ihlal eden barları nasıl kapatabiliyorsak, suç teşkil eden yerleri de kapatabiliriz” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, Los Angeles polisi şikâyetlerin tekrarlanması sonrasında sosyal mesafenin ihlal edildiğini doğrularsa, Su ve Elektrik İdaresi’ne (DWP) başvurarak hizmetlerin kesilmesini isteyecek. Sağlık otoriteleri de herhangi bir ihlalin yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmek konusunda yetkililerle işbirliği yapacak.

Anahtar Kelimeler:

los angeles parti elektrik ve su verilmeyecek koronavirus

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