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Lösemi hastası minik Öykü için yurt dışında kampanya: 2 buçuk ayımız kaldı
Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanında yurt dışında da ilik nakli kampanyası başlatıldı.
Lösemi hastası minik Öykü için yurt dışında kampanya: 2 buçuk ayımız kaldı
19 Aralık 2018 - AA
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Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan minik Öykü için Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından kampanya başlatıldı.

Öykü için Türkiye'de düzenlenen kampanyaya verilen destek ise bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte hızla artıyor.

Anne Eylem Yazıcı, Öykü Arin'in milyonda bir görülen bir hastalığa karşı mücadele ettiğini, uygun donör arayışlarının umutla devam ettiğini belirtti.

"2 buçuk ayımız kaldı"

"Önümüzde 2,5 ay gibi bir zaman var" diyen Yazıcı, yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyumu bulunan kendisi veya eşinden nakil yapılacağını, bunun da yüksek riskinin bulunduğunu söyledi.

Kampanyaya gelen desteğin mutluluk verici olduğunu, umutlarının arttığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Biz elimizden geldiğince kampanyayı büyütmek istiyoruz. İzmir ve İstanbul'da gayet iyi gidiyor. Ne kadar geniş bir alana ulaşırsa o kadar faydalı. İlik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan çok sayıda çocuk ve aileleri umutla bekliyor. Kampanyamız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ediyor. Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşların desteğiyle bağış kampanyası başlattık. Yurt dışında yaşayan gönüllülerden de bu merkezlere ulaşarak kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz."

Yazıcı, "Kemik iliği nakli denince 'kemiğimizi mi kıracaklar, iliğim biter mi' gibi sorular geliyor. Aslında çok basit. Siz uygun donör seçildiğinizde Sağlık Bakanlığı sizi uçakla hastanın bulunduğu kente getiriyor. Hastanenin yakınlarında bir otelde misafir ediyor. İlk 4 gün size aşı yapılıyor. Kanınızdaki kök hücre sayısını artırmak üzere. Beşinci gün ise tıpkı trombosit alır gibi sizden kan alıyorlar, kök hücrelerini ayrıştırıp kanınızı size geri veriyorlar. Sadece 5 gün işinizden, gücünüzden ayrı kalacaksınız ama sizin sayenizde başka bir insan sevdikleriyle yıllar geçirecek."

Anahtar Kelimeler:

losemi oyku arin

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