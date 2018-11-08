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Lösemiyi yendi... Diğer hastalara faydalı olmak için hemşire oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını yenen Cem Kutlu, hastalara yardımcı olabilmek için tercih ettiği hemşirelik mesleğini sürdürüyor.
Lösemiyi yendi... Diğer hastalara faydalı olmak için hemşire oldu
08 Kasım 2018 - AA
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Yaklaşık bir yıldır Tatvan Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahisi ameliyathanesinde görev alan Kutlu, hastalarla yakından ilgileniyor.

1999 yılında löseminin ALL hastalığına yakalandığını belirten Kutlu, tedavilerin ardından hastalığı atlattığını söyledi.

Kutlu, "Eski rahatsızlığımdan dolayı ailem benim sağlıkta okumamı çok istiyordu. Hemşire, doktor, diş hekimi ve benzeri bir branş seçmemi istiyorlardı. 2012 yılında ben Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazandım. 2013 yılında yani üniversite döneminin ikinci yılında Ege Üniversitesi LÖSEV Topluluğu başkanlığına seçildim. Yaptığımız bütün çalışmalar tamamen lösemili çocuklar içindi. 4 yıl okulum devam etti ve bir da staj olmak üzere toplam 5 senede tamamlandı. Sonra burada çalışmaya başladım. Yaklaşık bir yıldır Tatvan Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahisi ameliyathanesinde hemşire olarak görev yapıyorum."

Lösemi hastalığının en büyük tedavi yöntemlerinden birinin moral olduğunu kaydeden Kutlu, "Moral verirseniz iyileşme payı çok daha iyi olur. Lösemi hastalığı yenilebilen bir hastalıktır. Tabiki erken teşhis, doğru tedavi ve psikolojik destek çok önemli. Ben hemşireliği isteyerek seçtim. Sağlık sektöründe çocuklara büyük moral olacağımı düşünüyordum. Bu benim için çok önemli." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tatvan devlet hastanesi cem kutlu beyin ve sinir cerrahisi

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