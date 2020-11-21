LÖSEV'in kurucusuna doktordan yanıt: Bu iftira kanıma dokundu Ayıptır yahu!

LÖSEV kurucusu Üstün Ezer, sosyal medya hesabında Kovid şüpheli annenin Bilkent Şehir Hastanesine alınmadığını belirterek, uzun süredir gündeme getirdiği Lösante'nin ruhsatını da tekrar paylaştı:

Yüksek Covid şüpheli hamile anneyi, hiç bir hastane almadığı için Lösev/Lösante hastanemizin aciline yollamışlar. Ank.Şehir hastanesi sorumluluk ve de hastayı almıyor. Bebeğe bir şey olursa mesuliyet kabul etmezlermiş. Sn.@drfahrettinkoca Lösemili bir yavruma bir şey olursa ?

Lösev- Lösante Hastanemiz hani şu halen TAM RUHSAT VERİLMEYEN Hastanemiz . 40 haftalık hamile ve kanayan hastayı hiç bir devlet- özel hastane almamış. Peki biz LÖSEMİLİ YAVRULARIMIZIN hayatlarını RİSK ederek SEZERYANA alalım ama Peki neden halen TAM RUHSAT VERMİYORSUNUZ

MÜJDE , Bebek sezaryen ile doğdu . Sağlıklı ve çok iyi. Yine de LÖSANTE YENİDOĞAN Servisine yatırıldı. Ne yazık ki annesi Covid pozitif. Ayrı yerlerdeler. Anne sütü çok önemli ve alacak . Anne sütü ile bulaşma olmadığını biliyoruz. İYİ Kİ LÖSEV’i KURMUŞUZ , LÖSANTE’yi AÇMIŞIZ

Ancak Üstün Ezer'in bu sözlerine Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinden Dr.Müjdegül Karaca iftira olduğunu gerekçesiyle cevap verdi: Dr. Karaca sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

Bu hasta bize değil ilk defa losanteye başvurmuş ve bizim acil aranmış alır mısınız diye. TA>180 Hayati risk var, doktor eşliğinde yollayın hemen demiş şefimiz. Yollamamışlar... Bu iftira kanıma dokundu Ayıptır yahu!