Lübnan'da ilk kez koronavirüs görüldü

BEYRUT - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsü Lübnan'a da sıçradı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS