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Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Lüksemburg'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi.
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
22 Temmuz 2020 13:36 - AA
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Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerden alınan atık su örneklerinin tümünde Kovid-19'a rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durumun tüm ülke geneli için geçerli olduğunu düşünüyoruz. Lüksemburg'da artan vaka sayıları ülke genelindeki hemen hemen tüm atık sularda Kovid-19 bulunduğuna işaret ediyor." dedi.

Yaklaşık 627 bin nüfuslu Lüksemburg'da vaka sayısındaki artışın ardından, ülkede tekrar bazı kısıtlamalar getirilmişti.

Başbakan Xavier Bettel, özel toplantılara katılabilen kişi sayısının 20'den 10'a düşürüldüğünü duyurmuş, kontrollerin artırılacağını bildirmişti.

Karantinaya uymayan kişilere ise 25 ila 500 avro para cezası kesilebileceği aktarılmıştı.

Lüksemburg'da halihazırda Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 725'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana ise 111 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

luksemburg atik su kovid-19 vaka sayisi

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