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Macron, sıtma ilacıyla tartışmalı Covid-19 tedavisi geliştiren profesörü ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19'a karşı sıtma ilacıyla tartışmalı bir tedavi yöntemi geliştiren Profesör Didier Raoult'u ziyaret etti. Macron'un sürpriz ziyareti, basına kapalı bir şekilde düzenlendi.
Macron, sıtma ilacıyla tartışmalı Covid-19 tedavisi geliştiren profesörü ziyaret etti
10 Nisan 2020 10:25 - Euronews
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Macron'un perşembe günü, Covid-19'a karşı geliştirilen tedaviye ilişkin bilgi almak üzere Profesör Raoult'un görev aldığı Marsilya'daki üniversite hastanesine gittiği bildirildi.

Fransa'da salgının başlangıcından bugüne en çok konuşulan isimlerden biri olan Marsilya Üniversite Hastanesi Enstitüsü Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Raoult, cumhurbaşkanını öğleden sonra enstitüde karşıladı. Basına duyurulmadan düzenlenen bu ziyaret sırasında kurumun önünde polis memurları konuşlandırıldı.

Görüşmede Profesör Raoult'un Covid-19 semptomlarının başlangıcından itibaren etkili olduğunu duyurduğu, hidroksi klorokin içeren tedavisine yönelik araştırma sonuçlarını sunduğu düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 macron

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