Macron’un Türkiye düşmanlığına cevap: Fransız ilaçlarına muadil!

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

Göreve geldiği günden beri Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir çok sağlık çalışanının da görev yaptığı Barış Pınarı harekatında YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenerek tepki toplamıştı. Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan ettiğini açıklamış ve Türkiye düşmanlığını her zaman dile getirerek "NATO’da beyin ölümü yaşandığını" bile söylemişti.

AÇIKÇA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korurken Macron yine sahneye çıktı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Yunanistan ile münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına “saldırdığını” iddia etti. Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum.” ifadesini kullandı.

BU KEZ ERMENİSTAN DOSTLUĞU İSLAM DÜŞMANLIĞI

Son olarak Macron, Türkiye'nin Dağlık Karabağ politikasını eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soruya, Türkiye'nin müdahalesini "düşüncesiz ve tehlikeli" olduğunu belirterek Ermenistan için endişeli olduklarını söyledi.

Yine “İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapan Macron, sömürgeci geçmişi olan bir ülke olduklarını ancak bu konudaki travmaların çözülemediğini belirtti. Macron, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

FRANSA ETKİSİNİ ŞİRKETLERİYLE KURUYOR

Fransız Cumhurbaşkanı Türkiye düşmanlığında sınır tanımazken, terör desteklerini de ülkenin şirketleri aracılığıyla yapıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin en büyük destekçilerinden biri, Fransız şirketi Lafarge. Teröristler oradan aldıkları çimentolarla terör yuvalarını inşa etmişler, tüneller ve beton duvarlarla örülmüş yeraltı şehirleri kurmuşlardı. Zeytin Dalı Harekatında Fransız Lafarge tarafından yapılan tünel ve mevziler Türk Silahlı Kuvvetlerine zor anlar yaşatmıştı.

DÜŞMANLIK AÇIK REÇETELER FRANSIZ İLAÇLARINA KAPALI

Zeytin Dalı Harekatında açıkça terör örgütlerini destekleyen Macrona karşı daha önce hekim ve eczacılar “Yazılan reçete Mehmetçiğimize kurşun olarak geri dönmesin” diye kampanya başlatarak, Fransız ilaç firmalarını protesto etmişti. Macron’un düşmanca tavrını sürdürmesinin ardından sağlıkta yine Fransız ilaçlarına karşı ‘tavır’ başladı. Hekimler Fransız ilaçlarına karşı mesafe koyarken, eczacılar ise yazılan reçetelerde gördükleri Fransız ilaçlarını muadilleriyle değiştiriyor.