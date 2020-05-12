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Madagaskar lideri, Covid-19'a bitkisel deva bulduğunda ısrarcı: Avrupa'da keşfedilse şüphe eder miydiniz?
Doğu Afrika'daki ada ülkesinin lideri, klinik deneylerden geçirmeden üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve ihraç ettiği yerli bitkisel ilaca Batı'dan gelen eleştirilere "Afrika'yı küçümsüyorsunuz" tepkisini gösterdi.
Madagaskar lideri, Covid-19'a bitkisel deva bulduğunda ısrarcı: Avrupa'da keşfedilse şüphe eder miydiniz?
12 Mayıs 2020 19:33 - Sputnik
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Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi edip etmediğine dair geniş kapsamlı testler yapmadan üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği 'Covid Organics' isimli bitkisel ilaçla ilgili Batılıları suçlayan bir açıklama yaptı.

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesinin sıtmaya karşı etkili yavşan ya da pelin diye bilinen bitkisinden ve endemik bitkilerinden geliştirilen 'Covid Organics'e klinik deneylerden geçirilmediği için Batılı ülkelerin şüpheyle bakmasını, Rajoelina, 'Afrikayı küçümseyen tavırlarının uzantısı' diye eleştirdi. Madagaskar Devlet Başkanı, bu şurubu bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı, Batı'nın farklı tepki vereceğini savundu.

Fransız kanalları France 24 ve RFI'ya konuşan Rajoelina, "Bu devayı keşfeden bir Avrupa ülkesi olsaydı, bu kadar çok şüphe üretilir miydi? Sanmıyorum" diyerek ekledi:

"Afrikalı bilim insanlarını hafife almayın."

Gelgelelim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baştan beri test edilmemiş ilaçların kullanılmaması uyarısı yaparken, Afrika Birliği de 'Covid Organics'in güvenilirliği ve etkinliği konusunda bilimsel verileri görmek istediğini açıklamıştı.

BBC'nin geçen ay 'Covid Organics'in piyasaya çıkması üzerine konuştuğu Madagaskar Devlet Başkanı'nın bir danışmanı, yerli bitkisel ilacın 3 haftada 20'den az kişi üzerinde test edildiğini söylemişti. Bu ise DSÖ'nün klinik deneylerle ilgili kurallarına uymuyor. 

Buna rağmen Nijerya, Guinea-Bissau, Ekvator Ginesi, Liberya, Tanzanya gibi bir dizi Afrika ülkesi Madagaskar'dan 'Covid Organics' aldı.

Son olarak Madagaskar'ın 'Covid Organics'i Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya gönderdiği haberi geldi.

Gambiya Devlet Başkanlığı, Rajoelina'nın gönderdiği 'Covid Organics'in teslim alındığına dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gönderilen ilaçlar Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye yönelik armağanın bir parçasıdır. İlaçlar, Sağlık Bakanlığına teslim edildi" denildi.

Madagaskar bugüne dek teyitli 193 vaka bildirdi, hiç ölüm bildirmedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid organics madagaskar andry rajoelina madagaskar devlet baskani

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