Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Madrid'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren kaldırma kararı aldı.
Madrid'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
30 Eylül 2021 12:08 - AA Şenhan Bolelli
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz." dedi.

Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak.

İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu.

Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor.

Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti.

Madrid'de 18 yaş üstünde Kovid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

ispanya madrid kisitlama ozerk yonetim kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.