Magandalar iş başında, ambulansın aynalarını kırdılar

İZMİR - Olay, İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre istasyonunda park halindeki bir ambulansın yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansın iki aynasını da kırarak kayıplara karıştı.

Vakaya gitmek üzere ambulansın yanına gelen 112 personelleri aynaların kırık olduğunu görünce şok yaşadı. Durumu 112 Komuta Merkezine bildiren ekipler vakaya yedek ambulansla çıktı. 112 Komuta Merkezi, ambulansı aynaları kırık olduğu için pasif konuma çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.