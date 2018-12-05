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Mahkeme, hastanedeki 'yüz tarama ile mesai takibi'ni hukuka uygun bulmadı
ANTALYA 2'nci İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 'yüz tanıma' sistemiyle mesai kontrolü uygulamasının, hukuka uygun olmadığına karar verdi.
Mahkeme, hastanedeki 'yüz tarama ile mesai takibi'ni hukuka uygun bulmadı
05 Aralık 2018 -
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ANTALYA-AÜ Hastanesi'nde bu yılın başında çalışanların güvenlikli giriş çıkışı, hırsızlık, gasp gibi olayları önlemek, tıbbi malzeme ve cihazların korunması amacıyla yüz okuma sistemi getirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, uygulamanın Anayasa'nın 12, 17 ve 20'nci maddelerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 8'inci maddesine aykırı olduğunu belirterek, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Sendika biometrik yöntemlerle mesai takibinin yasalara aykırı olduğunu savundu. Hastane yönetimi ise verilerin başkasına devredilmesinin söz konusu olmadığını savundu.

İŞLEMDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan 'yüz tanıma sisteminin', 'özel hayatın gizliliği' ilkesi kapsamında bulunması karşısında, 'uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını' gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkeler ile uluslararası sözleşme kuralları ile bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Anahtar Kelimeler:

antalya yuz tarama mesai takibi

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