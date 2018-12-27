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Mahkeme Karar verdi: SUT'ta yer almasa da SGK ödeyecek!
Ankara 3. İş Mahkemesi, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer almadığı gerekçesiyle ilaç masrafları karşılanmayan kanser hastasının masraflarının SGK tarafından ödenmesini kararlaştırdı
Mahkeme Karar verdi: SUT'ta yer almasa da SGK ödeyecek!
27 Aralık 2018 - AA
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Ankara 3. İş Mahkemesi, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer almadığı gerekçesiyle ilaç masrafları karşılanmayan kanser hastasının masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Kanser hastası G.A, hastalığının ilerlemesi sonucu İsviçre’de üretilen bir ilaç kullanmaya başladı. Daha önceki ilaçların bedelini ödeyen SGK, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer almadığı gerekçesiyle bu ilacın ücretini ödemedi.

Bunun üzerine G.A, ilaçların bir kısmını kendi imkanlarıyla almak zorunda kaldı.

G.A, SGK’ye başvurarak o tarihteki ilaç bedeli olan 35 bin 453 İsviçre Frangının yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini istedi.

SGK’nin ödemeyi reddetmesi üzerine, daha sonra kullanılan ilaçlarla birlikte toplam 47 bin 79 İsviçre Frangı ilaç bedelinin ödenmesini talep eden G.A, 15 Eylül 2015’te Ankara 3. İş Mahkemesine dava açtı.

Bu arada dava sürerken G.A, ilaç alacak parası kalmadığı gerekçesiyle sonraki ilaçların bedelinin ödenmesi için mahkemeden tedbir kararı aldırdı. SGK ise tedbir kararı üzerine, daha önceden ödenmiş ilaçların bedelinin tamamını davacı G.A’ya ödedi.

Dava sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 47 bin 79 İsviçre Frangına alınan ilacın fatura bedelini, Türk Eczacılar Birliği’nin satış fiyatlarını esas alarak yasal faiziyle birlikte 45 bin 15 İsviçre Frangı ödenmesine karar verdi.

Davacı G.A’nın avukatı Songül Beydilli, yasal düzenlemelere göre sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Sağlık giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği baz alınarak karşılandığına işaret eden Beydilli, şunları kaydetti:

“Bu liste zaman zaman güncelleniyor fakat bu arada birçok hasta mağdur ediliyor. Liste yapılmadan tüm giderlerin karşılanması yönünde bir düzenleme yapılsa mağduriyet önlenir. Bu mağduriyet önlenmediği için yargı yoluna başvuruluyor, yargılama süreci de bu mağduriyetin giderilmesini zamana yayıyor. Ancak davamızda, talebimiz üzerine mahkemenin tedbir kararı vermesi ile, mağduriyet daha erken giderilebildi. Mahkemenin verdiği kararı olumlu buluyoruz ancak müvekkilin yaptığı ödemenin tamamının karşılanması gerektiğini düşünüyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

kanser ilaci saglik uygulama tebligi

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