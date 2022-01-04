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Mahkemeden MHRS kararı: 'Beş dakikada hasta bakılamaz'
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesine karşı ilk kazanım Eskişehir’den geldi. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Mahkemeden MHRS kararı: 'Beş dakikada hasta bakılamaz'
04 Ocak 2022 10:11 - MEDİMAGAZİN
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesine karşı harekete geçen Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, “5 dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyerek birçok ilde basın açıklamaları düzenlemiş, ayrıca düzenlemeyi idare mahkemelerine taşımıştı.

Düzenlemeye ilişkin ilk kazanım Eskişehir’den geldi. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada 9 Aralık 2021 günü yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinde hem düzenlemede herhangi bir bilimsel temel ve kamu yararı olmadığına, hem uygulama sonrası hekimler ile hastalar arasında yaşanan sorunlara, hem de “hasta yoğunluğu”nun bir gerekçe sayılamayacağına dikkat çekildi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Olayda, her ne kadar davalı idare tarafından MHRS üzerinde 10 dakikada 2 hastaya randevu verilmesi sistemine geçilmiş ise de, bu sisteme geçilmesi öncesinde bir hekimin bir hastayı tedavi etmesi için gerekli olan makul sürenin tespiti yönünde herhangi bir somut araştırmanın yapılmadığı, bu hususta herhangi bir bilimsel rapor alınmadığı, hastanın muayene edilmesi, tedavinin planlanması ve bu planın hastaya aktarılmasını kapsayan sürecin 5 dakikalık bir zamanda yapılmasını öngören dava konusu işleme hasta yoğunluğunun giderilmesinin haklı gerekçe teşkil etmediği, anılan uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra uygulamada hekimler ile hastalar arasında sorunlar yaşandığı, bu sorunların hekimler tarafından davalı idareye yansıtıldığı, yine anılan uygulamaya geçilmesi halinde hekimlerin günlük muayene edeceği hasta sayısının artacağı hususları da göz önüne alındığında, herhangi bir bilimsel veriye dayanmaksızın salt takdir yetkisi kapsamında tesis olunan dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, kamu sağlığının etkileneceği, dolayısıyla kamu sağlığı açısından maddi ve manevi yönlerden telafisi güç zararlar doğacağı açıktır.”

KARARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Anahtar Kelimeler:

mhrs randevu muayene hekim eskisehir tabip odasi

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People
23
1) umutsuz hekim (pediatrist)
04.01.2022 18:04:41
yöneticiler bize dilenci muamelesi yapıyor.
artık çok çalışsak günde 100-120 hasta baksak bile maaşımız azalıyor.
kimse doktorluğu zenginleşme aracı görmesin demektir bu...
ancak bir gün birisi bize acırsa maaşımız artacaktır.
aklı olan yabancı ülke ücretsiz dil eğitimi / kolaylaştırılmış denkliklerle türk doktorları ülkesine çeker.
dünyada biz kadar cefakar bir meslek grubu var mıdır bilmem...
dünyaya azap çekmeye gelmişiz...
People
16
2) Hastalarımızı bilinçlendirelim (Doktor )
04.01.2022 14:53:52
Ben bir hasta olarak 5 dk da bir muayene sırası verilen kişi olmak istemem. Kapıdan girip yalnızca kendini tanıtmak 2 dk zaten daha şikayete girmeden. Ben bir hasta olarak 36 saat uyumamış adama kendimi kestirmek istemem. Ben bir hasta olarak ameliyatımda doktorun faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmesini istemem . Ben bir hasta olarak kalp krizi geçirdiğimde acilde doktorun yemeden içmeden uyumadan olan nöbetinin non stop 22. Saatinde bana bakmasını istemem . Ben bir hasta olarak 30 gün icap nöbetçi nöbet parası asla tam yatmayan geçim derdi olan bir doktora muayene olmak istemem. Ey halkım aç gözünü gör değersiz olan ben değilim ben sadece çarkın bir parçasıyım . Türkiye’de değersiz olan insan sağlığı. Senin canın değersiz ki 36 saat uyumayan adama seni kestiriyorlar sen değersizsin ki yemek bile yiyemeyen tuvalete dahi gitmeyen tek başına nöbetçi olan adam sana bakıyor acilde. Sen değersizsin ki ysp ile doktor eşit maaş veriliyor doktorlar devlet hastanesinde çalışmak istemiyor. Sen değersizsin ki şikayetlerini tanı tedavi ile birlikte 5 dk da halletmen gerekiyor. Doktorların değil hastaların şikayetçi olması gerekiyor lütfen bilinçlenelim
People
11
3) Ahmet Kocaöz (Müdür)
04.01.2022 13:54:49
Ben sağlık sisteminin idare kısmındayım ama doktorların yaptığı yorumları görünce kendimi tutamadım. Sayın hocalarım çok tatlısınız ya bayılıyorum sizlere. Gerçekten bir şeylerin sizin lehine iyileşebileceğinizi filan düşünüp sevinmişsiniz bu habere. İyi ki varsınız ve de iyi ki böyle naifsiniz, yoksa işimiz çok olurdu. Teşekkürler.
People
8
4) Uzm (Dr)
04.01.2022 13:32:47
Bu yandan bakıldığında, şu yandan bakıldığında, öte taraftan düşünüldüğünde, yargıtayın uygulamaları dikkate alındığında, diğer taraftan uygulamalara bakıldığında...vs vs
Hukukta direk şudur şeklinde bir karar beklemeyin ve kararlar sürekli farklı açılardan bakma şeklindedir. Bu nedenle kısmen kazanır ve aynı anda kısmen kaybeder iki tarafa da avukat vekalet parası yanına kar kalır.
People
22
5) doktor (dr)
04.01.2022 12:28:43
hekimler robot ya. 5 dakikada bir hasta da bakar 36 saat aralıksız mesai yapıp nöbet de tutar. Hatta sizleri çok takdir ediyoruz CORONADA GECE GÜNDÜZ EN ÖN SAFLARDA SAVAŞTINIZ size ufak bir jest deyip davul zurnayla zam verdiklerini ilan ederler ama bir kaç gün sonra sessiz sedasız pişkince verdiklerini geri alırlar. Neredeyse bir öğretmen bir polis maaşına çalışırlar kimin umurunda.14 martlarda kuru kuruya bir teşekkür o kadar.
People
17
6) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
04.01.2022 12:13:29
Sol köşede adaletin kör kılıcı , sağ köşede idarenin demir yumruğu. Ortada önüne gelenden dayak yiyen bir hakem.
People
13
7) muhibbi (op.dr.)
04.01.2022 12:12:58
Tutmak istiyorum kendimi ama tutamıyorum;

Aşk ile çalışmaya devam ediniz....
People
11
8) Dktr (Dktr)
04.01.2022 11:32:26
Polikliniklere sekreter verilmeli
People
24
9) asi (uzman)
04.01.2022 10:46:37
10 dk yeter mi ?? Batıda bir günde en fazla 10 hastaya bakılıyor. Daha fazla bakan doktor hakkında da soruşturma açılıyor niye baktın diye. Ne demek bunla ilgili çalışma yok. Hayatın normal akışı denen birşey var.
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