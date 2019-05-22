SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemeden uzman hekimleri sevindiren karar: 'Özel hastane acil servislerinde pratisyen kadrosunda çalışabilir'
Mahkeme, uzman hekimlerin özel hastane acil servislerinde pratisyen kadrosunda çalışmasının engellenmesini hukuka aykırı buldu
Mahkemeden uzman hekimleri sevindiren karar: 'Özel hastane acil servislerinde pratisyen kadrosunda çalışabilir'
22 Mayıs 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İzmir’de göğüs hastalıkları uzmanı bir hekimin özel bir hastanenin acil servisinde pratisyen hekim kadrosu ile çalışma talebi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine başlayan hukuki süreç sonuçlandı. Yargılama sonucunda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışma izin belgesi verilmemesi işlemi hukuka aykırı bulundu

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun hukuksal destek verdiği adli süreci şu şekilde açıkladı:

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde daha önce yapılan düzenleme ile klinik olmayan uzmanlık dallarında uzman hekimlerin acil servislerde pratisyen kadrosu ile nöbet tutabileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kısıtlamanın iptali için davalarda, Danıştay, uzman hekimler için getirilen bu kısıtlamanın hukuka aykırı olduğu değerlendirmesini yapmıştır.

Danıştay kararlarına rağmen, Sağlık Bakanlığı, klinik dallardaki uzman hekimlerin acil servislerde pratisyen kadrosunda nöbet tutmasını fiilen engellemektedir.

İzmir’de, göğüs hastalıkları uzmanı bir hekimin özel bir hastanenin acil servisinde pratisyen hekim kadrosu ile çalışma talebi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Bu işlem üzerine, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun hukuksal destek kararı ile meslektaşımız adına dava açılmıştır.

Yargılama sonucunda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışma izin belgesi verilmemesi işlemi hukuka aykırı bulunmuştur. “

Anahtar Kelimeler:

izmir tabip odasi saglik bakanligi pratisyen hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
doktora bursu TÜBİTAK YÖK sağlıklı yaşam Pfizer Get Old Onkoloji Ceylan Korcun AstraZeneca sağlık personeli Sağlık Bakanlığı İzmir Tabip Odası Sağlık Bakanlığı pratisyen hekim İngiltere doktor genel tıp konseyi aile hekimi Soğanlık Aile Sağlığı Merkezi Binnur Çalışkan Senegal eczacı Amath Niang Amadou Woury Diallo tıbbi yardım Nijerya Dünya Sağlık Örgütü FETÖ doktor hekim
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.