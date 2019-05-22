Mahkemeden uzman hekimleri sevindiren karar: 'Özel hastane acil servislerinde pratisyen kadrosunda çalışabilir'

İzmir’de göğüs hastalıkları uzmanı bir hekimin özel bir hastanenin acil servisinde pratisyen hekim kadrosu ile çalışma talebi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine başlayan hukuki süreç sonuçlandı. Yargılama sonucunda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışma izin belgesi verilmemesi işlemi hukuka aykırı bulundu

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun hukuksal destek verdiği adli süreci şu şekilde açıkladı:

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde daha önce yapılan düzenleme ile klinik olmayan uzmanlık dallarında uzman hekimlerin acil servislerde pratisyen kadrosu ile nöbet tutabileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kısıtlamanın iptali için davalarda, Danıştay, uzman hekimler için getirilen bu kısıtlamanın hukuka aykırı olduğu değerlendirmesini yapmıştır.

Danıştay kararlarına rağmen, Sağlık Bakanlığı, klinik dallardaki uzman hekimlerin acil servislerde pratisyen kadrosunda nöbet tutmasını fiilen engellemektedir.

İzmir’de, göğüs hastalıkları uzmanı bir hekimin özel bir hastanenin acil servisinde pratisyen hekim kadrosu ile çalışma talebi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Bu işlem üzerine, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun hukuksal destek kararı ile meslektaşımız adına dava açılmıştır.

Yargılama sonucunda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışma izin belgesi verilmemesi işlemi hukuka aykırı bulunmuştur. “