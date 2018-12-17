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Mahsur kalan doktorlara ulaşıldı : Sağlık durumları iyi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki doktora ulaşıldı.
Mahsur kalan doktorlara ulaşıldı : Sağlık durumları iyi
17 Aralık 2018 - AA
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Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

Doktorlardan birine ulaşıldı

Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini anlattı. 

Diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Timur, karayollarından iş makinesi istendiğini ve Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Timur, Aslan'ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu aktardı.

Doktorlar, bölgeye yakın köye getirildi

Timur, yoğun çalışmalar neticesinde mahsur kalan diğer doktor Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını söyledi. İki doktorun bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine dikkati çekti. 

Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:

antalya il afet ve acil durum umke

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