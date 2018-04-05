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Makarna glisemik indeksi düşük olduğundan sağlıklı beslenmenin bir parçası olabilir
Karbonhidratların obeziteye yol açtığı söylense de, makarnaların bundan muaf tutulması gerektiği yapılan son çalışmalarda ortaya kondu.
Makarna glisemik indeksi düşük olduğundan sağlıklı beslenmenin bir parçası olabilir
05 Nisan 2018 -
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Pek çok “rafine” karbonhidratların aksine makarnanın glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerinin çok az yükselmesine sebep oluyor.

Toronto’daki St. Michael’s Hastanesi’nde yürütülen sistematik araştırmalara  ve toplu analizlere göre, düşük glisemik indeks (GI) diyetini uygulayanların, diğer karbonhidratlar yerine makarna yemesi sonucunda herhangi bir kilo alımı olmadığı ve vücut yağ oranlarında bir artış bulunmadığı gözlemlendi.

Hastanenin Klinik Beslenme ve Risk Modifikasyon Merkezi klinisyeni ve başyazarı Dr. John Sievenpiper yapılan analizin insanlarda az miktarda kilo kaybına sebep olduğunu söyledi ve bilinenin aksine makarnanın düşük GI diyeti gibi sağlıklı diyetlerin bir parçası olabileceğini belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.04.2018 16:33:01
Kanada'daki mantılarla bizdeki mantılar aynı özellikte mi diye bilenlere soruyorum. İkincisi, Orta Asya'da sürekli erişte (Noodle) yiyenler de sanki Toronto'daki çalışmayı doğruluyor gibi. Bunlara göre; sayın Canan KARATAY bu konuda da bilimsiz-temelsiz açıklamalarla kafaları bulandırdığı fikrine kapılıyorum.
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