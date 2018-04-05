Makarna glisemik indeksi düşük olduğundan sağlıklı beslenmenin bir parçası olabilir

Pek çok “rafine” karbonhidratların aksine makarnanın glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerinin çok az yükselmesine sebep oluyor.

Toronto’daki St. Michael’s Hastanesi’nde yürütülen sistematik araştırmalara ve toplu analizlere göre, düşük glisemik indeks (GI) diyetini uygulayanların, diğer karbonhidratlar yerine makarna yemesi sonucunda herhangi bir kilo alımı olmadığı ve vücut yağ oranlarında bir artış bulunmadığı gözlemlendi.

Hastanenin Klinik Beslenme ve Risk Modifikasyon Merkezi klinisyeni ve başyazarı Dr. John Sievenpiper yapılan analizin insanlarda az miktarda kilo kaybına sebep olduğunu söyledi ve bilinenin aksine makarnanın düşük GI diyeti gibi sağlıklı diyetlerin bir parçası olabileceğini belirtti.