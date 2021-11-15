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Malatya'da acil serviste doktora saldıran alkollü şahıs tutuklandı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen alkollü H.A., kendisine müdahale etmek isteyen doktor ile sağlık görevlisine saldırdı. Yaralanan doktor ve sağlık görevlisi tedavi edilirken, saldırgan ise tutuklandı.
Malatya'da acil serviste doktora saldıran alkollü şahıs tutuklandı
15 Kasım 2021 09:55 - DHA - AA Taha AYHAN
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Olay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren H. A., arkadaşları tarafından hastanenin acil servisine getirildi. Bir süre sonra kendine gelen H.A., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru A.E. ile acil servis koordinatörü Y.K.'ye saldırdı. Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor A. E. ile darbedilen koordinatör Y. K. tedaviye alındı. Polis, saldırgan H. A.'yı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan H.A.İ.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darbedildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

malatya egitim ve arastirma hastanesi doktor saglik gorevlisi

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1) Acil tıp uzmanı (Uzm dr)
15.11.2021 12:25:54
Artık 112 ye ayar vermek gerekiyor, her hastayı hastaneye getirerek çözüm üreten bir merkez yerine hasta sayısını artıran sisteme yük olan bir merkez haline geldi. Sorumluluk da yok. Ne kadar torpilli doktor varsa girdi. Alkollü şahıslar neden acile gelir, bunun hrsabını kim verir, deli sorularla tükenmiş bir sağlık sistemi.
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0
2) dr (dr)
15.11.2021 11:41:31
Hastanelerde psikopat, sosyopat, akıl hastası, madde bağımlısından geçilmiyor. Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyorlar. Ne zaman, kime, nasıl saldıracakları belirsiz. Acilen VIP düzeyinde güvenlik tedbirleri alınıp bu tiplere göz açtırmamak gerekiyor. İslah oluncaya ya da akıllanıncaya kadar da KAPALI bir mekanda tutulmalarında fayda var! Sağlık sistemine çok zarar veriyorlar çok...
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0
3) hasan (dr)
15.11.2021 10:24:11
Yıllar önce bana da alkollü ve damarı kesik bir hasta saldırmıştı. Saldırı esnasında pansumanı ayrılınca aşırı kanama olup baygınlaşmıştı. Acilen opere ederek damarını anastomoz edip kurtarmıştım. Yine aşırı alkol alan ve kalp krizi geçiren bir hasta kardiyak arrestle gelmişti, yaptığımız girişimlerle kurtarmıştık. Her ikisi de daha sonra küfürler yaparak uyanmıştı. İnsan yapımız bu, eğitim en önemli bir faktör. Bu insanların yaşadığı topluma ve ailesine ne katkısı olur düşünmeye değer.
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