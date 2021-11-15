Malatya'da acil serviste doktora saldıran alkollü şahıs tutuklandı

Olay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren H. A., arkadaşları tarafından hastanenin acil servisine getirildi. Bir süre sonra kendine gelen H.A., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru A.E. ile acil servis koordinatörü Y.K.'ye saldırdı. Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor A. E. ile darbedilen koordinatör Y. K. tedaviye alındı. Polis, saldırgan H. A.'yı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan H.A.İ.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darbedildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.