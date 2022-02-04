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Malatya'da doktora yumruklu saldırı! Saldırgan tutuklandı
Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı. Gözaltına alınan saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Malatya'da doktora yumruklu saldırı! Saldırgan tutuklandı
04 Şubat 2022 14:42 - İHA
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Edinilen bilgilere göre, 3 Şubat'ta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, babası operasyon geçiren E.S. tartıştığı doktor K.G.'ye yumruk atarak darp etti.

Doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli olayı kınayarak, pandemi döneminde bile kendi canından çok hastasının sağlığını düşünen sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kabul edilemeyeceğini kaydederken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirterek, benzeri durumların yaşanmamasını temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

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People
20
1) dr (dr)
04.02.2022 17:20:44
Temenni aşaması çoktaaan geçildi. Sağlıkta şiddet ağaç kurdu gibi kemiriyor, bitiriyor, tüketiyor ülkemizin sağlık sistemini. DÜŞMAN SALDIRISI, TERÖRİZİM, YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ İSTESELER BU KADAR ZARAR VEREMEZLEEEEERRR ÜLKEMİZE....
BİŞEYLER YAPMA ZAMANI GELMEDİ Mİ ?
People
25
2) ismail yetenek (dr)
04.02.2022 15:59:56
Ne yorumu?sözün çoktaan bittiği,ama icraatın başlamadığı yer..
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