Malatya'da 'koronavirüslü hasta' iddialarına açıklama geldi

MALATYA- Bazı sosyal medya kullanıcıları, bir kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındığı paylaşımında bulundu. Kısa sürede yayılan iddia üzerine Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, kentte karantina uygulamasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere, ilimizde bulunan sağlık tesislerimizin hiçbirinde herhangi bir karantina altına alma durumu söz konusu değildir. Tüm sağlık tesislerimiz acil servis ve poliklinikler dahil tüm birimleriyle aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.
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|FİZİKSEL...
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|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
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